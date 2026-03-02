Более двух тысяч рейсов отменили в районе Персидского залива

20
Айман Аманжолова
корреспондент

Авиакомпании отменяют рейсы на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В частности, речь идет об аэропортах в Дубае, Шардже (ОАЭ), Дохе, Абу-Даби, Кувейте, Бахрейне, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Более двух тысяч рейсов отменены в районе Персидского залива на фоне ударов США и Израиля по Ирану, сообщает в понедельник мониторинговый ресурс FlightRadar24.

«По состоянию на этот момент отменено более двух тысяч рейсов в и из ключевых аэропортов в районе залива», - говорится в сообщении портала в соцсети Х.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.

#Иран #рейс #отмена #эскалация

