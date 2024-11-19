Более миллиарда тенге выманила у односельчан жительница Шортанды

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Громкий скандал разразился в селе Шортанды Акмолинской области. Одну из жительниц подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По предварительным данным, она присвоила себе больше миллиарда тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Как сообщается, женщина обманом оформляла кредиты на имена односельчан, а взамен обещала высокие проценты. Но на деле всё оказалось иначе. В октябре она и вовсе перестала выходить на связь. Отчаявшиеся сельчане обратились в полицию и в редакцию телеканала.

Женщину, которую подозревают в мошенничестве, в Шортанды знали как влиятельную и авторитетную личность. Со слов односельчан, она занималась бизнесом, перепродавала квартиры в столице. Землячка, соседка и для некоторых пострадавших даже родственница. Поэтому и верили ей, говорят жители. В надежде получить быстрый доход и высокие проценты, что им обещала предприниматель, они брали в кредит десятки миллионов тенге и отдавали ей. Но вместо прибыли сельчане остались с долгами, заблокированными счетами и разрушенными семьями.

«Она платила 3 месяца, а 25 октября уже перестала. Только обещала и обещала. Меня уже из дома выгоняет муж. У меня дети учатся, я не знаю что делать», - говорит пострадавшая Наталья Клименко. «Это моя родственница, супруга племянника. Она попросила взять кредит для развития бизнеса, дала расписку, что до конца года выплатит 5 млн 600 тысяч. В октябре она не закрыла тот кредит, опять ко мне пришла. Я взяла еще 6 млн 800 тысяч», - рассказывает другая пострадавшая Ольга Амосова. «В августе я взяла 35 млн. У нее была такая схема: до обеда надо успеть обойти все банки, чтобы было одобрение, потому что база обновляется только через сутки. То есть банки не видят, сколько у тебя запросов было в один день, даже менеджеры», - поделилась еще одна пострадавшая Анна Сафиуллина.

Пока жертвами аферы числятся 87 человек. Однако настоящее число пострадавших в три раза больше, говорят жители. Особенно не повезло работникам местной школы.

«Я с ней познакомилась через доверенное лицо. Это человек, который работает в сфере образования. Я только поэтому и согласилась», - призналась очередная пострадавшая Елена Клишина.

В полиции уже завели уголовное дело. На сегодня опросили около 110 жителей Шортанды и всех признали пострадавшими. Общая сумма ущерба, по словам адвоката Ернара Урынтаева, превысила миллиард тенге.

«Она в настоящий момент пропала. Ее несовершеннолетние дети уже в школу не ходят. Нет ни ее мужа, ни её самой», - сообщил адвокат Ернар Урынтаев.

На допрос в полицейский участок женщина добровольно не явилась, после чего её объявили в розыск, задержали и поместили в изолятор временного содержания.

«Подозреваемая ещё не допрошена. По всем этим обстоятельствам мы должны выяснить и у нее тоже для объективности. По крайней мере, закон о презумпции невиновности никто не отменял», - прокомментировал начальник следственного управления ДП Акмолинской области Талгат Жуманов.

Если подозреваемую в итоге признают виновной, ей грозит лишение свободы до 10 лет. И, по словам юриста Сергея Уткина, она должна будет возместить ущерб каждому потерпевшему.

«Понятно, раз тут огромные суммы, как вы говорите, по 20 млн в разных банках набрать, видимо, будет последняя часть статьи, самая жесткая. Ну и, конечно, всем остальным урок – не верьте в такие глупости всевозможные», - сказал юрист Сергей Уткин.

Предварительное расследование продлится около двух месяцев. Далее дело направят в суд, заключил телеканал.