Количество получателей АСП растет в Казахстане

За 3 месяца число получателей адресной соцпомощи выросло почти на 50 тыс. человек

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По состоянию на 1 октября 2023 года адресная социальная помощь (АСП) назначена 565,7 тыс. человек из 107,8 тыс. семей, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда РК.

По информации министерства, в текущем году на эти цели из бюджета выделено 65,7 млрд тенге.

Отметим, по состоянию на 1 июля 2023 года адресная социальная помощь была назначена 517,9 тыс. человек из 98,8 тыс. семей.

В министерстве напомнили, что АСП предусматривает:

- ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает 70% от размера регионального прожиточного минимума;

- предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП (5 175 тенге) на каждого ребенка. На 1 октября т. г. дополнительная выплата назначена 174,3 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП;

- содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.

Казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в Карьерный центр, к акиму сельского округа по месту жительства или через портал Электронного правительства (egov.kz), добавили в Минтруда.