Более полумиллиона соотечественников трудятся в животноводстве

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Рысбек Жантыкеев

Во второе воскресенье июня они отмечают свой профессиональный праздник – День животновода

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Эти люди занимаются исконным видом дея­тельности сельского населения страны. Благодаря их труду, как и представителей других профессий сельхозотрасли, обеспечивается продовольственная безопасность.

Кроме этого, речь идет о сфере экономики, имеющей колоссальные перспективы развития, связанные с наличием у нас просторных пастбищных угодий и земель для налаживания современного кормопризводства. По большому счету животноводство – тот самый «конек», на который можно ставить в гонке за экспортные рынки.

Около половины всей валовой продукции отечественного сельского хозяйства обеспечивает животноводство.

По информации, представленной Министерством сельского хозяйства, за январь-февраль 2024 года ВВП сектора животноводства составил 792,3 млрд тенге (рост в номинальном выражении 101,8%). По данным на 1 мая этого года, численность поголовья сельскохозяйственных животных увеличилась, в сравнении с аналогичной датой прошлого года, во всех категориях хозяйств. Так, поголовье КРС выросло на 4,3% и составило 5 031,9 тыс. голов. Овец стало больше на 10% – 13,7 млн голов. Аналогичные показатели в коневодстве – поголовье увеличилось на 5,5%, до 2 767 тыс. голов. Схожая положительная динамика наблюдается в верблюдоводстве и птицеводстве.

Вот еще несколько цифр из статистики, представленной профильным ведомством. Средний надой молока на одну дойную корову за анализируемый период во всех категориях хозяйств составил 641 кг, выход яиц куриных на одну курицу-несушку – 77 шт.

За январь – апрель 2024 года объем произведенного мяса всех видов в убойном весе увеличился в сравнении с соответствующим периодом прошлого года на 2,5% и достиг 359,3 тыс. тонн. Более всего выросло производство мяса птицы – на 9,9%.

За четыре месяца этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, производство молока увеличилось на 3,5% – до 1 432,2 тыс. тонн. Производство куриных яиц – на 0,7%, 1 446,2 млн штук.

Вот такими достижениями встречает свой профессиональный праздник полумиллионная армия сельских тружеников.

При этом эпизоотическая ситуация в стране, как отмечают эксперты, с каждым годом улучшается. И это заслуга самих фермеров и государства.

В результате последних паводков в Актюбинской, Западно-Казах­станской и Северо-Казахстанской областях было подтоплено 12 сибиреязвенных захоронений. Кроме того, в Западно-Казахстанской области под водой оказались восемь скотомогильников. Но поводов для беспокойства нет, сообщил на пресс-конференции в СЦК вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин.

Территориальными подразделениями Минсельхоза по мере отхода воды были взяты образцы почв с опасных захоронений. Лабораторные исследования проб дали отрицательные результаты. После этого все захоронения подверглись профилактической дезинфекции.

По словам представителя Минсельхоза, в результате профилактических мероприятий, в том числе вакцинации животных против особо опасных болезней, удалось сохранить стабильную эпизоотическ­ую ситуацию в стране и предотвратить вспышки опас­ных заболеваний.

В настоящее время на фермах, частных подворьях проводится масштабная вакцинация от 23 болезней. В целях выявления опасных и хронических инфекционных заболеваний животных запланированы 74,9 млн диагностических исследований по 26 особо опасным болезням животных.

#Минсельхоз #АПК #животноводство #День животновода

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