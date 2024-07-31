Более тысячи человек привлекли к ответственности за нарушение тишины в Экибастузе

Жители многоэтажек жалуются на шумных соседей, на рядом стоящие здания увеселительных заведений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

В полицию в 02.45 часов позвонила женщина, которая сообщила, что у соседей громко играет музыка, разговаривают на повышенных тонах. После составления адмпротокола шумный квартирант и его гостья были выселены из квартиры.

Еще одна женщина пожаловалась на то, что несмотря на позднее время, в квартире у соседей много гостей, которые выходят на лестничную площадку и очень громко разговаривают. Стражи порядка, прибыв на место, привлекли к ответственности нарушителей, после чего гости разошлись, дав отдохнуть жильцам.

По словам и.о. начальника управления полиции Экибастуза Толегена Кудайбергенова, за нарушение тишины в городе к административной ответственности привлечены 1 129 человек.

Напомним, за нарушение тишины предусмотрено наказание в виде штрафа – 5 МРП для физических лиц и до 100 МРП для юридических лиц.

Соблюдение режима тишины: в будние дни – с 22.00 до 9.00 часов утра, в выходные и праздничные дни – с 23.00 до 10.00.

