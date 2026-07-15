Более тысячи госслужащих принимают участие в республиканской спартакиаде в Кокшетау

В городе Кокшетау состоялась церемония открытия республиканской спартакиады среди сотрудников местных исполнительных органов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Фото: Минтуризма и спорта РК

В торжественном открытии приняли участие аким Акмолинской области Марат Ахметжанов и вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев.

Спартакиада проводится ежегодно с 2022 года и направлена на развитие массового спорта, популяризацию здорового образа жизни, а также укрепление командного взаимодействия и корпоративной культуры среди государственных служащих.

В этом году Акмолинская область впервые принимает республиканскую спартакиаду. Соревнования проходят на базе современных спортивных объектов региона, включая многофункциональный комплекс Kokshe Arena, где созданы условия для проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований по олимпийским видам спорта.

С 10 по 17 июля участники определят сильнейших в десяти видах спорта: футзале, волейболе, баскетболе 3×3, тоғызқұмалақ, шахматах, қазақ күресі, настольном теннисе, плавании, теннисе и киберспорте. Теннис и киберспорт впервые включены в программу республиканской спартакиады.

Проведение подобных соревнований способствует популяризации физической культуры, укреплению профессиональных связей между регионами и развитию спортивного движения среди государственных служащих.