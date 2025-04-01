Более тысячи скворечников и кормушек для птиц изготовили студенты колледжа в Конаеве

Таза Казахстан
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Асет Копеев

Ежегодно 1 апреля отмечается Международный день птиц. Экологический праздник посвящен в том числе проблемам, связанным с незаконной добычей пернатых, истреблением отдельных видов.

фото организаторов

По оценкам ученых-орнитологов, птицы – важные участники экосистемы, их исчезновение может привести к природной катастрофе. В Красную книгу Казахстана занесено 56 видов пернатых, находящихся на грани полного вымирания. В их числе – реликтовая чайка, лебедь-кликун, утки, аисты, степные орлы и беркуты.

Цель праздника – привлечь внимание общественности к охране диких и редких птиц, оградить от разорения их гнезда.

Каждый год в преддверии 1 апреля в казахстанских учебных заведениях проходят тематические занятия, викторины, выставки, эколого-просветительские акции.

В частности, в Алматинской области нынче отличились студенты многопрофильного колледжа города Конаева, смастерившие на уроках по труду 1 тыс. скворечников и кормушек для птиц.

На днях несколько десятков птичьих домиков были торжественно переданы учащимся местных школ, которые установили их на территории своих учебных заведений. Организатором экологической акции, устроенной в рамках проекта «Таза Қазақстан», выступил молодежный ресурсный центр Алматинской области при поддержке областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования.

Как отметили студент многопрофильного колледжа Кирилл Клишин и школьница Асель Бердалиева, они рады быть участниками международного челленджа и надеются, что с их помощью удастся увеличить число пернатых в родном краю. Подобные инициативы помогают воспитывать у подрастающего поколения чувство ответственности за окружающий мир, формируют бережное отношение к природе. Изготовление скворечников позволит юным конаевцам внести вклад в сохранение экосистемы региона, а также станет хорошим примером для сверстников.

– Думаю, не случайно 1 апреля было выбрано Международным днем птиц, – говорит представитель молодежного ресурсного центра Алматинской области Еламан Толепберген. – Именно в этот период наши пернатые друзья возвращаются домой после долгого и трудного путешествия. Они преодолевают сотни и тысячи километров, чтобы снова порадовать нас своим пением. А мы подготовили к их прилету вот такие замечательные домики!

В планах организаторов – продолжить акцию по установке скворечников во всех девяти районах Алматинской области.

#Конаев #новоселье #птицы #экоакция #скворечники

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Более тысячи скворечников и кормушек для птиц изготовили студенты колледжа в Конаеве
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