Фото: пресс-служба АФМ

Агентством по финансовому мониторингу при координации Главной транспортной прокуратуры окончено расследование в отношении должностных лиц ГКП на ПХВ «Кызылординская областная инфекционная больница» по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ РК

Для обоснования высокой цены использовались подложные ценовые предложения, подготовленные супругой подозреваемого.

По итогам проведенного тендера между ТОО и больницей заключен договор на закупку 220 медицинских кроватей общей стоимостью 259 млн тенге, цена одной кровати составила 1,2 млн тенге. При этом реальная закупочная стоимость одной кровати не превышала 460 тысяч тенге — в три раза ниже заявленной.

Таким образом, сумма необоснованно завышенных расходов составила 129 млн тенге. В ходе следствия на имущество подозреваемых стоимостью 111 млн тенге наложен арест.

Ущерб государству на сумму 129 млн тенге возмещен в полном объеме. Главный бухгалтер помещен под стражу сроком на 2 месяца. Уголовное дело направлено в суд.