Большая дорога начинается с первого шага

Елена – генеральный директор компании, занимающейся производством препаратов на травах.

– Во-первых, как руководитель компании, я обязана владеть государственным языком на достойном уровне, – считает Елена. – Во-вторых, хочу и должна стать положительным примером для своих сотрудников, которые тоже должны знать его, если мы хотим, чтобы наша компания развивалась. Тем более что сейчас появилось много интересных курсов и методик изучения языка, а также волонтеров, которые готовы помогать желающим освоить казахский язык. Для меня самой говорить свободно на нем – это еще и вызов самой себе, ну и, конечно, желание показать пример своим детям. Одна из дочерей уже студентка, другая – школьница. Старшая дочь еще не говорит свободно, но легко воспринимает речь на слух. Недавно, посчитав, что лекции по одному из предметов в университете на русском отделении читают неинтересно, она стала посещать лекции на казахском. Младшей дочери я наняла хорошего репетитора.

Елена призналась, что больше 20 лет пыталась выучить государственный язык, однако до последнего времени все попытки были неудачными – язык «не открывался».

– Пользовалась разными самоучителями, ходила на курсы, но нигде мне не нравилась методика преподавания. В итоге забрасывала, потом снова начинала. Я никак не могла преодолеть страх «говорения» даже в самых простых ситуациях, когда нужно поздороваться, поблагодарить, узнать цену и поторговаться на базаре. Однажды увидела, что автор «Ситуативного казахского» Канат Тасибеков, на которого я была подписана во всех соцсетях, приглашает в клуб разговорного казахского языка «Мәміле» всех желающих. Решила, что надо выходить из зоны комфорта и записалась туда. И не пожалела! Здесь встретила не только дружелюбную, демократичную атмосферу, но и потрясающе интересных людей – директора крупной строительной компании, сценариста, видеоинженера, журналиста, преподавателя английского… Рассказывая о себе, они не скрывали, что и у них раньше был языковой барьер.

Походила несколько занятий, потом у всех начались летние отпуска, а ближе к осени прошлого года я поговорила с модератором проекта «Үйде сөйле» («Говори дома») Александрой Мыскиной, которая настолько свободно говорит на казахском языке, что сама уже продвигает его. Суть ее проекта заключается в том, что разговорные клубы открываются на базе КСК и ОСИ, где жители двора помогают друг другу изучать язык. Вот и я с ее помощью открыла клуб под одноименным названием у себя на работе, чтобы его могли посещать мои сотрудники и люди из близлежащих к Центральной мечети, где расположен наш офис, районов. Организовали буквально за три дня, и к нам пришли, откликнувшись на объявления, расклеенные просто на столбах, не только желающие учить язык, но и учителя казахского. Так у нас появились замечательные педагоги Лайхат Баймырза и Ержан Катеков. Сегодня мы вместе с ними дошли до такого уровня, когда разыгрываем сцены на казахском из известных фильмов (например, «Ангел в тюбетейке» и «Ирония судьбы»), изучаем нюансы языка, узнаем традиции, поем песни, разгадываем кроссворды…

Когда осенью прошлого года Канат Тасибеков анонсировал свой онлайн-курс, самой первой его купила я. Но одной учить язык показалось неинтересным и, понимая, что сотрудников тоже надо как-то стимулировать делать это, набрала 12 человек, купив им курс за счет фирмы. Глядя на нас, и другие заявили, что хотят заниматься языком, и сейчас нас в итоге 17 человек. Канат-агай, встретившись с нами, рассказал о задачах курса, а я для мотивации сотрудников пригласила к нам одного из лучших его учеников Дмитрия Белянина. Заключила с ним договор, и он, разделив людей по группам, занимается с ними раз в неделю. На работе стараемся общаться на казахском. И это только начало, мы ведь курс купили только в декабре.

У нас коллектив многонацио­нальный. У одной муж казах, у другой – невестка казашка. Поэтому язык нужен еще и для укрепления семьи, чтобы общаться с кудалар или, например, с ене – свекровью. Да и в целом тон собеседника меняется, когда заговариваешь с ним на его родном (не только казахском) языке. Он становится более внимательным, доброжелательным и благосклонным. Однако бывают и казусы. Когда я на автозаправке, в магазине или на базаре начинаю говорить по-казахски, мне сначала отвечают «на автомате», но, взглянув на меня, переходят на русский, либо повторяют на двух языках для верности. Думаю, что это от того, что билингвизм в Алматы еще не очень распрост­раненное явление.

Все больше погружаясь в культуру, традиции и обычаи народа, среди которого живу, я стала получать удовольствие от того, что понимаю происхождение слов. Это увлекательнейшее занятие – узнавать, почему, например, в одних случаях беременную женщину называют жүкті әйел (женщина с багажом), в других – аяғы ауыр әйел (женщина с тяжелыми ногами) или екi қабат әйел (буквальный перевод – женщина в два этажа). Бесконечно интересно узнавать смысл слов, складывая их из кусочков. К примеру, я узнала, что слово «сәлем» состоит из «сәл» – чуть-чуть и «ем» – здоровье, и тем самым люди, желая собеседнику здоровья, посылают месседж – я программирую тебя на здоровье. Переводить дословно такие слова и понятия трудно, но, узнав их смысл, я каждый раз испытываю восторг.

По словам Елены, ей бы очень хотелось погрузиться в языковую среду полностью.

– Но пока не получается – не могу бросить фирму надолго, и опять же – нет знакомых в далеких аулах, где говорят только по-казахс­ки, а так с удовольствием поехала бы на несколько дней, – говорит она. – Но, думаю, наступит и это время – обязательно найдутся предприимчивые люди, которые будут организовывать такие туры. Сейчас пока набираю словарный запас. Благодаря тому, что мы с дочкой не пропускаем ни одного фильма, который выходит в прокат на казахском языке, я стала гораздо легче воспринимать на слух казахскую речь, чем это было полгода назад, и от этого также получаю огромное моральное удовлетворение.

В заключение Елена сказала, что изучение языка во взрослом возрасте – огромный интеллектуаль­ный труд. Его, по ее мнению, не все могут себе позволить.

– Особенно, когда человеку каждый день нужно тяжело зарабатывать себе на жизнь. Однако, как говорит Канат Тасибеков: «Ең үлкен жол да алғашқы қадамнан басталады ғой» – «Самая большая дорога и та начинается с первого шага». Поэтому, если поставить цель – учить по одной или две фразы в день с обязательным применением на практике, то за год можно достичь весомых результатов. Это, знаю по себе, повышает самооценку, приносит радость и удовлетворение от ежедневных маленьких открытий, от проделанной работы появляется желание познавать язык еще и еще.