Большая вода: 250 тонн гумпомощи собрали астанчане для пострадавших

Волонтеры не принимают финансовую помощь. Желающие могут собрать и принести в пункты сбора продукты первой необходимости, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

В регионы пострадавшие, от паводков, из Астаны направлено порядка 250 тонн гуманитарной помощи, передает официальный сайт столичного акимата.

В столице организовано 9 пунктов приема гуманитарной помощи, в сборе участвуют порядка 30 волонтерских организаций. Ежедневно свыше 200 волонтеров сортируют и отправляют необходимые вещи. Неравнодушные граждане везут теплые вещи, продукты питания, лекарства и предметы первой необходимости.

Астанинский городской филиал партии AMANAT совместно с молодежным крылом «Жастар Рухы», волонтерами МРЦ «Астана жастары» при поддержке акимата города, депутатов городского маслихата, общественных деятелей, неправительственных организаций, владельцев малого, среднего и крупного бизнеса собрали почти 250 тонн гуманитарной помощи.

В Костанайской области координируют работу волонтёров и обеспечивают доставку гуманитарной помощи из Астаны волонтеры Конгресса молодежи Казахстана.

«Мы работаем в Костанайской области уже 5 дней. Наши волонтеры помогают разгружать и распределять гуманитарную помощь. В первую очередь, это продукты, моторные лодки, генераторы, резиновые сапоги, все, что сейчас необходимо в пострадавших от паводков районах», — рассказал руководитель Конгресса молодежи Казахстана Багдаулет Жандильдаев.

В работу по сбору гумпомощи подключились также столичные вузы: Максут Нарикбаев Университет, ЕНУ имени Гумилева, Назарбаев Университет, Университет ESIL. Среди других организаций, оказавших помощь: отель The One, торговые дома «Асем», «Рахмет», «Шапагат» и другие представители бизнес структур.

Кроме того, столичная Ассамблея народа Казахстана организовала на базе Дома дружбы социальную акцию по сбору гуманитарной помощи для жителей пострадавших от паводков регионов. Помощь доставят жителям Акмолинской и Карагандинской областей. Для пострадавших были собраны одежда, продукты питания, средства личной гигиены, постельные принадлежности, посуда и медикаменты. На данный момент члены городской Ассамблеи и волонтеры оказали помощь пострадавшим от паводков на общую сумму более 5 млн. тенге.

Среди собранных посылок основное место занимает одежда, продукты, средства гигиены и обувь.

Волонтеры не принимают финансовую помощь. Желающие могут собрать и принести в пункты сбора продукты первой необходимости.