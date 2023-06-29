Больше 3600 онлайн-казино заблокировали в Казахстане в этом году

С начала года в Казахстане были заблокированы 3 670 интернет-казино, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Фото: пресс-служба МКС РК

Кроме того, решениями суда прекращено действие лицензий пяти букмекерских контор и двух тотализаторов. Основаниями стали долги по оплате лицензионного сбора, регистрация вне игорных зон, неисполнение требования по наличию обязательного резерва и другие нарушения.

В 2022 году Комитет индустрии туризма МКС РК внепланово проверил 4 отдельно стоящих зала игровых автоматов. В итоге 1 зал был закрыт, а работа трех оставшихся приостановлена, наложено 6 административных штрафов.

«Не секрет, что онлайн-казино и, в частности их реклама, обещающая легкий выигрыш, – попытка нажиться на людях, страдающих игроманией. Для борьбы с этим мы ведем мониторинг в Интернете и проверяем уже действующие лицензии. Например, идет работа по аннулированию лицензий четырех букмекерских контор, трех тотализаторов и одного зала игровых автоматов», – отметил вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев.

В 2019 году в стране была запущена информационная система «Кибернадзор» для мониторинга интернет-ресурсов. Она позволяет сразу нескольким государственным органам, включая Минкультуры, оперативно выявлять интернет-казино и блокировать доступ к ним. При этом совместно с Министерством информации и общественного развития сокращены сроки рассмотрения информации о блокировке выявленных интернет-казино.

Ранее сообщалось, что в Казахстане накрыли крупное онлайн-казино с доходом свыше 3 млрд тенге.