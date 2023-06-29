Крупное онлайн-казино с доходом свыше 3 млрд тенге накрыли в Казахстане

Как отметили в АФМ, азартные игры проводились круглосуточно, с ежедневным оборотом около 800 000 тенге.

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Агентство РК по финансовому мониторингу зарегистрировало и расследует факт организации по предварительному сговору незаконного онлайн-казино в нескольких регионах, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как сообщается, для участия в играх сайты содержали ссылку на Telegram-канал, где указаны реквизиты пополнения баланса. Оплата производилась на карточные счета и электронный кошелек, после пополнения которых отправлялись логин и пароль для участия в играх. Ставки и выплаты выигрыша велись через карточные счета иностранных лиц.

"На территории городов Атырау, Актобе и Актау проведены обыски, в ходе которых изъяты вещественные доказательства - ноутбуки с игровыми программами, телефоны с банковскими приложениями, оформленными на иностранных лиц и граждан РК. Арестовано всё движимое и недвижимое имущество на общую сумму 167 млн тенге. Наложены аресты на все счета в банках второго уровня, принадлежащих организаторам и причастным лицам", - проинформировали в АФМ.

Отмечается, что онлайн-азартные игры проводились круглосуточно, с ежедневным оборотом около 800 000 тенге. Общая сумма поступивших от игроков денег превышает 3 млрд тенге.

"Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС. В отношении них судом санкционирована мера пресечения "содержание под стражей" сроком на 2 месяца", - добавили в ведомстве.