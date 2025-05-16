Более миллиарда долларов инвестируют в развитие аэропорта Астаны

Инвестиции,Авиация
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Дана Аменова
корреспондент

В Минтранспорта рассказали о масштабной трансформации воздушной гавани с приходом иностранных инвесторов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минтранспорта и Terminals Astana Airport Limited (входит в состав Terminals Holding, ОАЭ) подписали 25-летнее соглашение о доверительном управлении Международным аэропортом «Нурсултан Назарбаев», в рамках которого в его развитие инвестируют $1,1 млрд долларов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МТ РК

Как отмечается, за первый год работы аэропорт показал прибыль в 790 миллионов тенге. В 2023 году убытки превышали 14 миллиардов. Такой результат в компании связывают с внедрением новых технологий, прозрачной арендной политикой и ростом транзитного потока.

«Инвестор построит вторую взлетно-посадочную полосу (ВПП), третий пассажирский терминал, а также cargo терминал, предназначенный для перевалки грузов. Также планируется развитие Аэротрополиса (Aero City) – мультифункционального комплекса, включающего индустриально-логистическую зону и бизнес-кластер с гостиницами, торговыми площадями, логистическими терминалами», – говорится в информации.

Там же добавили, что все инвестиции будут осуществляться без привлечения средств государственного бюджета Казахстана, финансовые обязательства по реализации этого масштабного проекта возложены на управляющую компанию. При этом сама инфраструктура останется в собственности государства. Сотрудники аэропорта сохранят рабочие места, для них обещают программы обучения и профразвития. Также было заявлено о создании новых рабочих мест.

Планируется, что реализация этого амбициозного проекта позволит превратить аэропорт Астаны в современный международный авиахаб, соответствующий самым высоким мировым стандартам. 

#Астана #инвестиции #аэропорт #ОАЭ

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