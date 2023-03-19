Больше половины казахстанцев проголосовало на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов

Общество
1042
Кунапия Гульмира
корреспондент

Жители Кызылординской области на данный момент проявили самую высокую избирательную активность. В этом регионе явка к этому часу составила 64,95%.

Фото: Kazpravda.kz

По данным Центральной избирательной комиссии РК на 16:10 часов, бюллетени получили 51,98 % от общего количества граждан, включенных в списки, передает Кazpravda.kz.

Согласно официальной информации, представленной областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями, за последний двухчасовой промежуток, бюллетени получили 51,98 % от общего количества граждан, включенных в списки.

Как следует из сообщения, в день выборов наиболее активным регионом по стране стала Кызылординская область, где 64,95% избирателей по списку уже  проголосовали. На втором и третьем месте -  Костанайская (64,81%) и Жамбылская области (64,78%).

В том числе:

- по области Абай – 55,23%;

- по Акмолинской области – 58,96%;

- по Актюбинской области – 56,32%;

- по Алматинской области – 59,45%;

- по Атырауской области – 48,15%;

- по Западно-Казахстанской области – 58,61%;

- по Жамбылской области – 64,78%;

- по области Жетысу – 54,82%;

- по Карагандинской области – 58,21%;

- по Костанайской области – 64,81%;

- по Кызылординской области – 64,95%;

- по Мангистауской области – 53,84%;

- по Павлодарской области – 58,43%;

- по Северо-Казахстанской области – 63,66%;

- по Туркестанский области – 49,14%;

- по области Ұлытау – 58,26%;

- по Восточно-Казахстанской области – 63,09%;

- по г. Астана – 38,57%;

- по г. Алматы – 19,14%;

- по г. Шымкент – 42,31%.

#выборы #регионы #голосование

Популярное

Все
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Казахстанец завоевал серебро на этапе Кубка мира по фристайл-могулу
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Находившихся в розыске граждан Узбекистана задержали в Астане
Неизвестную инфекционную болезнь обнаружили в Танзании
Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека
Материальный ущерб от землетрясений оценили власти Турции
Жанат Тусупбеков возглавил Федерацию тяжелой атлетики РК
В Семее нашли пропавшего мальчика
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Ученые-энтузиасты Восточного Казахстана разработали географические атласы региона, не имеющие аналогов в стране
"Видим, что и людям, и кандидатам интересно участвовать в политической жизни Казахстана" – наблюдатели ПА ОДКБ
Пьяный водитель снес остановку в Аркалыке
Причину смерти школьника расследуют в Алматинской области
Ерлан Карин встретился с руководством Миссии ПА ОБСЕ по наблюдению за выборами
Казахстан планирует провести крупный турнир по тяжелой атлетике перед ОИ-2028
Предварительные итоги выборов в Мажилис обнародовали в ЦИК
Совместную спецоперацию провели КНБ и ФСБ в трех городах Казахстана
Цену на сливочное масло удалось снизить финразведчикам и налоговикам в Атырау
Игры с законом: как владельцы остались без прав
Для Кирилла Чернышова из Семея казахский язык стал практически родным. 20-летний парень нередко обращается к произведениям Абая, причем изданным на государственном языке
"Стыдно, если с лопатой увидят знакомые": предпочел колонию уборке улиц житель ВКО
Стартовал прием заявок на первую национальную премию телесериалов Nauryz
Смерть сенатора Гульмиры Каримовой обернулась уголовным делом
Туркестанец притворялся девушкой и вымогал деньги через соцсети
Мясника убили во время спора о разделке туши в Туркестане
Роды приняли в патрульной машине полицейские Караганды
Стартовали II зимние спортивные игры "Дети Азии"
Президент поручил главе "QazaqGaz" продолжить реформирование газовой отрасли
Спецоперация КНБ: ликвидирован канал поставки оружия в Казахстан
"Здесь нет никакого криминала" – Жумангарин высказался о происхождении 10 квартир в Актобе
"Караганда, Кызылорда, кафе Астаны у меня берут": волонтеры под видом покупателей вышли на поставщика собачатины
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
Жителя Туркестанской области избили и отобрали лошадь
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Два автобуса с иностранцами застряли на трассе в Актюбинской области
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
В Талдыкоргане на трассе столкнулись грузовик и внедорожник
Меры по повышению доходов и качества жизни населения обсудили в  Жетысуской области

Читайте также

Факт массового отравления школьников прокомментировали в уп…
Штормовое предупреждение: синоптики предупредили о резком т…
Подрыв льда проводят на реках Карагандинской области (видео)
Как решается проблема дефицита ГСМ и другие вопросы энергет…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]