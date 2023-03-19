Больше половины казахстанцев проголосовало на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов

Жители Кызылординской области на данный момент проявили самую высокую избирательную активность. В этом регионе явка к этому часу составила 64,95%.
По данным Центральной избирательной комиссии РК на 16:10 часов, бюллетени получили 51,98 % от общего количества граждан, включенных в списки, передает Кazpravda.kz.
Согласно официальной информации, представленной областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями, за последний двухчасовой промежуток, бюллетени получили 51,98 % от общего количества граждан, включенных в списки.
Как следует из сообщения, в день выборов наиболее активным регионом по стране стала Кызылординская область, где 64,95% избирателей по списку уже проголосовали. На втором и третьем месте - Костанайская (64,81%) и Жамбылская области (64,78%).
В том числе:
- по области Абай – 55,23%;
- по Акмолинской области – 58,96%;
- по Актюбинской области – 56,32%;
- по Алматинской области – 59,45%;
- по Атырауской области – 48,15%;
- по Западно-Казахстанской области – 58,61%;
- по Жамбылской области – 64,78%;
- по области Жетысу – 54,82%;
- по Карагандинской области – 58,21%;
- по Костанайской области – 64,81%;
- по Кызылординской области – 64,95%;
- по Мангистауской области – 53,84%;
- по Павлодарской области – 58,43%;
- по Северо-Казахстанской области – 63,66%;
- по Туркестанский области – 49,14%;
- по области Ұлытау – 58,26%;
- по Восточно-Казахстанской области – 63,09%;
- по г. Астана – 38,57%;
- по г. Алматы – 19,14%;
- по г. Шымкент – 42,31%.