Больше пяти лет не могут отремонтировать три костанайские школы

Это происходит из-за того, что на эти цели в областном центре выделяется крайне скудное финансирование.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проб­лема возникла в 2021 году, когда городские отделы образования по всей стране передали в областное подчинение.

Благо, что до этого в Костанае успели капитально отремонтировать несколько школ. Настоящий бум случился накануне – в 2020-м. Тогда на эти цели выделили огромные деньги по программе «Дорожная карта занятости», убив сразу двух зайцев: заняли безработных (как раз шел пик пандемии коронавируса) и привели в порядок школы и детские сады.

Однако ряд организаций образования Костаная по-прежнему находится в плачевном состоянии. До них дело так и не дошло.

В частности, речь идет о школах № 23, 25 и 122, которые не видели капремонта со дня своего основания.

Первые две – 33 года и 35 лет соответственно. Еще хуже дела обстоят в СШ № 122, где за почти 60 лет эксплуатации изношены все коммуникационные системы. Но если ПСД на капремонт этой школы еще терпит пару лет, то срок действия проектно-сметной документации, разработанной для реконструкции СШ № 23 и 25, истекает уже в следующем году.

Цена вопроса – 3 млрд тенге для всех трех школ. Надо полагать, что если в 2025-м средства так и не изыщут в бюджете, то в будущем их ремонт станет значительно дороже, учитывая немалые затраты на актуализацию ПСД.