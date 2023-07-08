Больше ста человек тушили пожар в горах ВКО
1277
В Курчумском районе ВКО полностью ликвидировано возгорание травы в горной местности, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.
8 июля в Курчумском районе, в Куйганском сельском округе, в 11:00 потушен пожар.
Огонь охватил площадь 20 га.
Из-за труднодоступной местности спасатели работали в пешем порядке, что сильно осложняло тушение.
Им приходилось преодолевать заросшие тропы, просматривая каждый клочок земли, чтобы не пропустить огонь.
В тушении были задействованы более 100 человек и 15 единиц техники от местных исполнительных органов, службы пожаротушения ДЧС ВКО, Большенарымского и Курчумского лесхозов.