Больше ста человек тушили пожар в горах ВКО

В Курчумском районе ВКО полностью ликвидировано возгорание травы в горной местности, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Фото пресс-службы МЧС РК

8 июля в Курчумском районе, в Куйганском сельском округе, в 11:00 потушен пожар.

Огонь охватил площадь 20 га.

Из-за труднодоступной местности спасатели работали в пешем порядке, что сильно осложняло тушение.

Им приходилось преодолевать заросшие тропы, просматривая каждый клочок земли, чтобы не пропустить огонь.

В тушении были задействованы более 100 человек и 15 единиц техники от местных исполнительных органов, службы пожаротушения ДЧС ВКО, Большенарымского и Курчумского лесхозов.