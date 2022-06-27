Большие перемены Жетысу

Сегодня жителей области Жетысу волнуют самые простые вопросы. Как намечено поднимать экономику региона? Что будет дальше с Талдыкорганом? Какие основные проблемы социально-экономического развития намерен в первую очередь решить аким области Бейбит Исабаев?

В приоритете аграрный вопрос

В область Жетысу вошли города Талдыкорган и Текели, а также районы: Аксуский, Алакольский, Ескельдинский, Каратальский, Кербулакский, Коксуский, Панфиловский и Сарканский. То есть вся территория бывшей Талдыкорганской области до ее присоединения в 2001 году к Алматинской.

Область Жетысу в основном аграрный регион с огромным потенциалом развития агропромышленного комплекса. Свыше 500 тыс. га занимает пашня. На сегодняшний день более 80% населения – сельчане, традиционно занимающиеся животноводством и полеводством.

В целом в области имеется около 2,5 млн голов скота, в том числе крупнорогатого – более 500 тыс. голов, овец –свыше 150 тыс., почти 200 тыс. голов лошадей и полторы тысячи верблюдов.

Объем производимой животноводческой продукции покрывает потребности региона, поэтому одной из приоритетных задач является наращивание объемов экспорта мяса и мясопродуктов, а значит, необходимы рост племенного поголовья и запуск современных предприятий по глубокой переработке мяса и шерсти.

Среди сельскохозяйственных культур особое внимание уделяется сахарной свекле. В нынешнем году ею занято 6 тыс. га. Согласно программе развития сахарной промышленности площади посева сладкого корня планируется ежегодно наращивать с тем, чтобы к 2025 году увеличить объем производства сахара до 100 тыс. тонн.

В регионе расположены два действующих сахарных завода. Эти перерабатывающие предприятия (в селе Жансугуров Аксуского и Балпык би – Коксуского районов) прошли несколько этапов модернизации и в состоянии работать круглый год. Однако проблемы с выращиванием сахарной свеклы (нехватка поливной воды, изношенность ирригационных систем, несоблюдение севооборота) не позволяют осуществлять полную загрузку мощностей.

Дефицит сырья заставил сахарные заводы пересмотреть подходы и запустить линию по переработке сахарного тростника. Как сообщил генеральный директор ТОО «Коксу кант» Алтынбек Абатов, их предприятие за прошлый год переработало свыше 40 тыс. тонн сырца.

Такую же линию по переработке сахарного тростника к осени текущего года намерен запустить в работу и Аксуский завод.

Вместе с тем для поддержки отечественных свеклосеющих хозяйств переработчики из Коксу продолжают субсидировать перевозку сырья на предприятие из отдаленных районов. Закупочную цену они увеличили до 30 тенге за килограмм. В Аксу же в перспективе намерены взять в аренду большой земельный учас­ток, чтобы совместно с аграриями наладить на нем выращивание сладкого корнеплода.

По словам генерального директора ТОО «Аксу Кант» Самата Надирбаева, подготовка к новому сезону идет полным ходом. Отметим, что одним из ноу-хау завода является установка оборудования для выпуска пакетированного жома.

Для поддержки отрасли по области создано свыше пятидесяти сервисно-заготовительных центров, из них большинство по направлению «сахарная свекла» сегодня остались в Жетысу. Все эти ресурсы призваны обеспечить сахаром внутренний рынок.

Приоритетными направлениями сельскохозяйственной деятельности в регионе наряду с сахарной свеклой являются также кукуруза, масленичные, кормовые культуры. При этом главной целью остается обеспечение населения области продовольствием и повышение доходов жителей села.

Ирригации – особое внимание

В предстоящие пять лет планируется увеличение валовой продукции сельского хозяйства, расширение орошаемых земель за счет строительства новых объектов водного хозяйства, восстановление и улучшение водоснабжения поливных площадей.

И здесь особо следует сказать о Кызылагашской плотине в Аксуском районе. Гидротехническое сооружение было заново отстрое­но после известных трагических событий 2010 года. В конце 2021-го объект сдан в эксплуатацию. Водохранилище вмещает свыше 42 млн м3. На протяжении нескольких лет проводились его испытания, объект заполняли на объем от 20 млн до 30 млн кубометров воды.

Здесь установлена автоматическая система управления и контроля, благодаря которой за работой ведется круглосуточное наблюдение. На сегодняшний день имеющейся воды достаточно для полива 1 400 га. Такую площадь водохранилище обсуживало до прорыва плотины. Теперь же есть возможность увеличить поливные земли на 5 300 га.

Для этого по заказу акимата области разработан проект создания ирригационных сетей. Именно их с нетерпением ожидают аграрии региона. При использовании влагосберегающих технологий здесь можно будет ввести в оборот все 5 тыс. га, тогда как при традиционном поливе орошаемые площади составляли лишь не более 3 тыс. га. Несмотря на тестовый режим, плотина уже обеспечивает поливом более 1 тыс. га за сезон.

Согласно информации РГП «Казводхоз», по всем районам области идет подготовка к поливному сезону. Проводятся механическая очистка ирригационных сетей, ремонт гидротехнических сооружений. Положение усугубляется тем, что в вегетационный период – с конца июня до середины июля – во всех реках по области снижается уровень воды, так как начинается массовый полив водоемких культур. С учетом этого разработан график подачи воды земледельцам, проведена разъяснительная работа о рациональном использовании поливной влаги.

К примеру, в Алакольком райо­не необходимо обеспечить поливом более 18 тыс. гектаров, в Ескельдинском – свыше 16 тыс., в Коксуском – почти 15,5 тыс., Каратальском – около 12,7 тыс. га и в Панфиловском районе – 38,5 тыс. га.

На протяжении нескольких лет в область привлекаются инвестиции как по линии международных финансовых организаций, так и в рамках государственно-частного партнерства. В проекты, финансируемые через ИБР, вошли районы: Аксуский, Алакольский, Ескельдинский и Коксуский.

Ключевой фактор успеха

Развитие туризма – еще одно приоритетное направление в развитии экономики Жетысу. В этом плане также имеются огромные возможности по привлечению инвестиций. С открытием купального сезона на озера Алаколь и Балхаш спешат тысячи туристов из страны и государств ближнего зарубежья. Это хорошо понимает аким области Бейбит Исабаев, который свою первую ознакомительную поездку по региону начал именно с посещения Алакольского района.

Инфраструктура – одна из болевых точек туристской отрасли. В прошлом году на побережье Пестрого озера отдохнули более 1 млн 400 тыс. человек, оказано услуг на сумму свыше 8,5 млрд тенге. При этом нынче ожидается в виде инвестиций привлечь около 3 млрд тенге.

Одним из значимых проектов по созданию комфортных и безо­пасных условий отдыха на Алаколе является строительство ограждающей дамбы. В селе Акши берегоукрепительными работами необходимо охватить 10,2 км береговой линии, из них построено лишь 550 метров, а в селе Коктума – 420 метров из 3,4 км.

Вскоре более 210 объектов туризма смогут подключиться к центральной канализационной системе. По проекту построено 69,1 км сетей, установлено три из восьми насосных станций. Все строительные работы планируется завершить в ноябре.

Существенно отстает от сроков второй этап проекта. Так, строительство канализационно-очистного сооружения мощностью 6,5 тыс. кубометров стоков в сутки должно было решить вопрос очистки канализационных сбросов на всем побережье, включая туристические объекты, но темпы работ подрядной организации не радуют.

По словам представителя компании-подрядчика ТОО «Көлсай Строй», причина кроется в удорожании проекта, связанном со значительным ростом цен на стройматериалы и спецоборудование. Необходима корректировка.

Как подчеркнул аким области Бейбит Исабаев, обоснованность просьбы компании-подрядчика необходимо всесторонне проанализировать, и только после этого принимать окончательное решение.

В конце декабря прошлого года в Акши принята в эксплуатацию система водоснабжения побережья озера с учетом зон отдыха. Разрабатывается ПСД на строительство водопровода в селах Токжайлау, Коныр, Бибакан, Кенес. Также начата разработка проекта и смет на реконструкцию существующих водопроводных сетей в селах Теректы, Лепсы, Коктума, Булакты.

Решается и вопрос электроснабжения. В этом году на осуществление проекта по реконструкции и строительству линий электропередачи в Акши из местного бюджета выделено 300млн тенге. Будет построено и реконструировано 67,4 км линий электропередачи. Выделены средства на разработку ПСД еще одного проекта. Необходимо протянуть линию от Бесколя до Акши и вторую линию –от Акши до Коктумы и Актогая.

Завершаются работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Ушарала, благодаря чему аэропорт сможет принимать самолеты типа «Боинг». Ожидается, что с 10 июля будут запущены авиарейсы. Планируется до восьми авиарейсов с прие­мом более 500 пассажиров в день.

Без внимания акима области Жетысу не осталась и дорожная инфраструктура. По плану идет реконструкция дороги Алматы – Усть-Каменогорск – Лепсы – Актогай, на сегодня выполнено 35 км из 110. При этом будет оборудовано четыре площадки для отдыха, включающие в себя беседки, эстакады для ремонта машин и туалеты.

Что касается дороги до озера Балхаша, то на сегодня ее основание проложено на всем участке протяженностью 27 км, установлено 14 из 15 искусственных сооружений. Пока движение осуществляется по временному объезду. Все эти дорожные инфраструктурные проекты по мере выделения денежных средств планируется ввести в эксплуатацию в следую­щем году.

Таким образом, кроме Алаколя, регион Жетысу сможет привлекать туристов зонами отдыха республиканского значения, расположенными на Балхаше, включая «Тау Жетысу», Tekesu Outdoor, «Черкесай», лечебным озером Жаланашколь, родником Тамшыбулак, ущельем Малый Баскан, водопадом Бурхан Булак, государственными национальными природными парками «Жонгар-Алатауский» и «Алтын-Емел», святым деревом «Аулиеагаш».

Туризм становится ключевым приоритетом для экономики регио­на. Каждый аким района и города теперь должен думать и решать, как развивать туристическую привлекательность своего региона. В первую очередь разделение области должно побудить местных чиновников думать о стратегии развития своих регионов, способствовать росту бизнеса.

Край крупных инвестиций

В 2021 году объем инвестиций в основной капитал бывшей Алматинской области достигал 727,8 млрд тенге. В общем объеме инвестиций доля Талдыкорганского региона, по сведениям начальника управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития по Алматинской области Диаса Серикова, составляла 28,5%, или 207 млрд тенге. В эксплуатацию было введено 22 объекта на сумму 24,6 млрд тенге с созданием 828 рабочих мест.

Стоит отметить такие крупные проекты, как строительство многофункционального грузоперевалочного терминала на станции Дос­тык (ТОО «DostykTransTerminal»), ГЭС-2 на реке Чажа (ТОО «АСПМК-519»), увеличение маточного поголовья овец до 100 тыс. голов (ТОО «Алаколь Агро»).

В селе Бастобе Каратальского района после модернизации заработал металлургический комбинат «KazSilicon» по выпуску высокомарочного кремния. Создано более двухсот рабочих мест. Завод ежегодно производит 6 тыс. тонн металлургического кремния.

В текущем году планируется завершить 52 проекта на сумму 41,2 млрд тенге, при этом будет создано более 1 000 рабочих мест. В это число входят такие крупные объекты, как сооружение ветряной электростанции мощностью 50 МВт (ТОО «Eneverse Kunkuat»), Верхне-Басканская ГЭС-2 (ТОО «Баскан Повер»), строительство комплекса по производству автоклавных газоблоков (ТОО «ТК газоблок»), модернизация линии по выпуску керамических плит (ТОО «АлмазКерамикс»).

В целом же в инвестиционном портфеле области Жетысу с 2022 по 2031 год на разной стадии исполнения находятся 163 инвестиционных проекта общей стои­мостью свыше 600 млрд тенге.

Целенаправленная работа по привлечению инвесторов в регион дает свои результаты. До 2,9 млрд тенге намерено вложить в строительство базы по переработке сырья для получения мраморной муки и, возможно, выпуска ограниченной линейки сухих строительных смесей ТОО «AlinaGroup». Частная компания «ASMA Industrial» займется в Талдыкоргане строительством завода промышленных батарей, где будет трудоустроено около 120 человек.

Рекультивацию хвостохранилища в городе Текели и строительство в этом моногороде современного горно-обогатительного комбината планирует осуществить ТОО «SunlightInvestments». Предполагаемый объем инвес­тиций в этот проект составит 270,7 млрд тенге, будет открыто до 550 рабочих мест.

Кроме того, в рамках меморандумов, заключенных с каждым из инвесторов, предусматриваются дополнительные обязательства в части социально-экономического развития региона, включая проекты по строительству жилых домов, городскому благоустройству и другие.

Талдыкорган в нашем сердце

Жители областного центра с большой надеждой и тревогой восприняли весть о разделении области. Память вернула многих в тяжелые 90-е годы, когда город постигла разруха, отсутствие электричества, массовая миграцию населения за лучшей долей в другие места. Но планы акима Талдыкоргана Асета Масабаева говорят о другом. О том, что город будет развиваться, начнет расти уровень жизни населения.

Талдыкорган всегда считался одним из самых уютных и зеленых городов республики. Этот статус он сохраняет и сегодня. В городе ведется инвентаризация зеленого фонда. Вместе со специалистами рассматривается вопрос дальнейшего озеленения областного центра Жетысу.

На особом контроле – безопас­ность горожан. Продолжается установка видеокамер на улицах и проспектах. Да и сами улицы станут более комфортными и удобными.

Пожалуй, никакой другой воп­рос «не испортил» так горожан, как квартирный. В очереди на жилье сегодня стоят более 16 тыс. человек. При этом постоянные жалобы на непрозрачность действий акимата по распределению государственного жилья всегда порождали недовольство людей. Теперь этот вопрос, хочется верить, навсегда снят с повестки дня.

Акиматом проведена инвентаризация очереди на портале «КЕЗЕКТЕ» на предмет выявления лиц, которые перестали быть нуждающимися. В результате из списка очередников снято 2 295 граждан (12,6%).

Продолжается интенсивное строительство нового девятого микрорайона. В 2021 году начато строительство 35 жилых домов. Это будет как кредитное жилье, так и арендное. В планах – возведение еще шести многоэтажных домов. Продолжается строительство коттеджного городка «Береке», где появится новая школа на 900 мест.

К радости горожан, начнется развитие нового микрорайона на правом берегу Каратала. В нем согласно генплану предусмотрен современный IT-лицей, реабилитационный центр.

Для выполнения намеченного необходимо решить проблему дефицита электроэнергии и теплоснабжения. Поэтому в городе планируется построить новые котельные, подстанции. Будет отремонтировано почти 55 километров дорог. К концу текущего года доля дорог в удовлетворительном состоянии составит 82%. Завершится благоустройство 18 дворовых территорий. Постепенно пополнится городской автобусный парк.

Открываются новые предприя­тия, такие,как швейная фабрика «Айсулу» с созданием ста рабочих мест. В конце лета планируется запуск завода по выпуску газоблоков ТОО «Bars Technologies» с инвестициями в 800 млн тенге. Осенью вступят в строй заводы керамических плит, стационарных аккумуляторов, облицовочных кирпичей, зернохранилище, а также элеватор ТОО «Жетысу Экспорт» проектной стоимостью 3,3 млрд тенге.

При этом в городе продолжится борьба со стихийной торговлей, решатся другие актуальные проблемы. Все это еще раз подчеркивает, что областной центр успешно развивается, а значит, у людей будет работа, возможность повышать уровень жизни.