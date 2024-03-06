Большинство казахстанцев слабо ориентируются в понятиях гендерного равенства

Такой вывод можно сделать по итогам большого социологичес­кого исследования, нацеленного на изучение общественного восприятия гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин в Казахстане, проведенного исследовательским институтом «Общественное мнение» по заказу Программы развития ООН и структуры ООН-Женщины.

Результаты аналитического отчета были презентованы и обсуждены в Астане накануне Международного женского дня. Участие в мероприятии приняли представители структур ООН в Казахстане, Министерства культуры и информации, депутаты Парламента, общественные дея­тели.

Устойчивое развитие невозможно без гендерного равенства, подчеркнул заместитель постоянного представителя Программы развития ООН в Казахстане Сухроб Ходжиматов на презентации отчета. Он отметил, что во всем мире укоренив­шиеся стереотипы и навязанные гендерные роли продолжают сужать горизонты возможностей для женщин и девочек в области образования, профессионального развития и общественной жизни. Для преодоления этих вызовов необходим регулярный анализ состояния гендерного равенства и обсуждения проблем в его достижении в общественном пространстве.

– Благодаря аналитическому отчету мы имеем возможность глубже понять и осмыслить, как гендерные стереотипы, дискриминация влияют на жителей страны, – отметил Сухроб Ходжиматов, предложив использовать данные и рекомендации, вытекаю­щие из отчета, в качестве основы для разработки эффективных стратегий и политик, которые будут способствовать достижению гендерного равенства и устойчивого развития.

Исследование проводилось во всех 20 регионах страны (17 облас­тей, Астана, Алматы и Шымкент) и включало в себя как количественные, так и качест­венные методы анализа, в том числе опрос 3 800 респондентов, проведение фокус-групп и экспертных интервью.

Основные моменты отчета и некоторые рекомендации по его следам на презентации представила директор исследовательского института «Общественное мнение» Ботагоз Ракишева.

Особое внимание в аналитическом отчете было уделено полученным данным о восприятии казахстанцами ключевых аспектов гендерного равенства, стерео­типов, а также проблем гендерной дискриминации и насилия.

Так, опрос показал, что большинство казахстанцев слабо ориентируются в понятиях и проблемах гендерного равенства и мало интересуются данными вопросами. Опрос показал, что только от 33,5 до 39,4% респондентов, в зависимости от используемого термина, ответили, что знают значения таких понятий, как «гендер», «гендерное равенство», «расширение прав и возможностей женщин», «феминизм».

Данные количественного опроса при этом показывают, что 76,5% респондентов считают: гендерная ситуация в стране является удовлетворительной, и женщины имеют достаточно или даже слишком много прав и возможностей (так считают более 83% мужчин и 70,6% женщин). При этом доля респондентов, ответивших, что их права нарушались просто потому, что они принадлежат к определенному полу, составляет более 37% у женщин и 19% – у мужчин.

Как отмечается в аналитичес­ком отчете, существующее гендерное неравенство в Казахстане в значительной степени обусловлено комплексом сложившихся в обществе стереотипов о социаль­но обусловленных гендерных ролях. Во время опроса 53,6% женщин и 67,9% мужчин выразили согласие с утверждением «главная обязанность женщины – создание комфорта в семье, воспитание, развитие и здоровье детей, она не должна работать».

Участники фокус-групп и экс­перты (качественный этап исследования) отмечают наличие гендерной сегрегации и дискриминации в некоторых сферах трудовой деятельности. Это подтверждают и данные количественного опроса. Например, 54,3% респондентов уверены, что специальности STEM (естественные науки, технологии, инженерия, математика) не подходят девушкам. В целом, несмотря на то что законодательство в РК не разграничивает профессии на мужские и женские, в общественном мнении такое разделение есть – так считает каждый третий казахстанец.

Восприятие таких проблем, как гендерное насилие и домогательства, также было в числе вопросов как в рамках количест­венного, так и качественного исследования.

Опрос показал, что доля рес­пондентов, считающих, что мужчины «имеют право» полностью или частично контролировать у жены или партнерши ее общение и встречи – 62,9%, внешний вид – 62,2%, финансы – 50,4%. Кроме того, 18% опрошенных полностью или отчасти допус­кают применение мужчинами физического насилия в отношении жены или партнерши.

Как отмечается в отчете, несмотря на то что большинство опрошенных высказываются против насилия в отношении женщин, в обществе не всегда есть понимание того, что гендерное насилие – это далеко не только непосредственно физическое воздействие. Это также устные угрозы и запугивание, контроль внешнего вида женщины, ее финансов, круга общения и так далее.

И. о. представителя ООН-Женщины в Казахстане Дина Амришева обратила внимание на то, что такое исследование в нашей стране проводится впервые, и полученные данные очень важны с точки зрения создания «доказательной базы», которая поможет адекватно оценивать ситуацию, принимать взвешенные решения, разрабатывать рекомендации.

– Поскольку структура ООН-Женщины имеет мандат работы на нормативном уровне, для нас очень важно иметь такую доказательную базу для того, чтобы дальше вести переговоры с нашими национальными партнерами, министерствами, гражданским сектором для продвижения политики гендерного равенства и разрабатывать наиболее гендерно-чувствительные подходы в законодательстве и реализации национальных программ. Да, в целом можно сказать, что мы все чувствовали и знали об уровне восприятия гендерного равенства, но исследование дало нам конкретные актуальные данные по этой теме, – подчеркнула Дина Амришева.

Она отметила, что сбор и анализ данных позволяет выявить проблемы на пути достижения гендерного неравенства, определить области, где необходимо предпринимать действия. Также подобный мониторинг помогает отслеживать прогресс в данной работе, оценивать эффективность программ и мероприятий, корректировать стратегии.

Аналитический отчет, составленный на основе исследования, содержит также ряд рекомендаций, нацеленных на улучшение информированности общества, воспитание культуры равноправия в молодежной среде, противодействие гендерному насилию.