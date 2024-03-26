Большинство контейнерных поездов из Китая в Европу идут транзитом через Казахстан

За 10 лет Китай отправил в Европу 85 тысяч контейнерных поездов, из них 80% прошли через Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство транспорта

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Министр транспорта РК РК Марат Карабаев ознакомился с транспортно-логистической инфраструктурой Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Казахстанская делегация посетила ряд объектов транспортной инфраструктуры города Урумчи: Международный сухой порт, центр экспресс-доставки (Jitu Express), железнодорожный экспресс-хаб «Китай-Европа» и офис Синьцзянской торгово-логистической корпорации.

Глава Минтранспорта принял участие в церемонии отправки юбилейного 150 контейнерного поезда «Тяньшань» по маршруту «КНР-ЕС».

«На церемонии было отмечено, что за 10 лет образования инициативы «Один пояс – один путь» (с 2013 года) из Китая отправлено порядка 85 тысяч контейнерных поездов в западном направлении, из них 80% прошли через Казахстан», - говорится в сообщении.

В ходе посещения вышеуказанных объектов сторонами согласованы планы организации совместных инвестиционных проектов, нацеленных на стимулирование и улучшение инфраструктуры логистики.

Также глава МТ РК и представители аэропортов Астаны и Алматы посетили международный аэропорт Урумчи Дивопу. В целом, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР имеется 28 аэропортов. Аэропорт Урумчи является ведущим в регионе. В прошлом году им было обслужено 26 млн пассажиров. Регулярные рейсы выполняются 30 авиакомпаниями по более чем 200 внутренним и международным направлениям.

Также министр транспорта РК посетил Центр оперативного управления аэропортов Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. По итогам визита достигнута договоренность развития пассажирских и грузовых перевозок.