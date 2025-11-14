Новый курс в развитии

Напомним, что Касым-Жомарт ­Токаев достаточно критично высказывался о нынешнем положении дел в профессиональном футболе, отмечая что его развитие сегодня должно рассматриваться как бизнес-индустрия, приносящая доход, а не как бесконечная статья бюджетных расходов. Он призвал продолжить коммерциализацию футбола, поскольку без этого невозможно его дальнейшее развитие, и выразил благодарность тем предпринимателям, которые уже взяли на себя финансирование и управление отечественными клубами. При этом Президент не обошел вниманием руководителей спортивных федераций, которые зачастую используют свои посты для повышения собственного престижа и влияния, а не для реального развития спорта.

Знаковой стала и недавняя встреча Главы государства с членом исполкома УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) и акционером победителя Лиги чемпионов – французского «Пари Сен-Жермен» – Нассером Аль-Хелаифи, с которым он обсудил реформу футбольных клубов в Казахстане и передачу их в частные руки. Это говорит о том, что объявленный курс на приватизацию и коммерциализацию является официальной государственной политикой, и в этом процессе, возможно, будут участвовать не только отечественные компании и предприниматели, но и зарубежные инвесторы.

Акцент на массовости

и инфраструктуре

В нашей стране теперь есть четкое понимание, что развитие футбола в целом зависит не столько от наличия профессиональных клубов, большого количества игроков (в том числе и немалой прослойки легионеров), сколько от качественной инфраструктуры, и в первую очередь от футбольных полей. В Казахстане, несмотря на значительные инвестиции (не скроем, что иногда даже и непрозрачных) и амбициозные заявления, строительство и содержание спортивной инфраструктуры остается критической проблемой. Реальное состояние дел характеризуется системным отставанием качества от заявленных стандартов и острой нехваткой доступных полей для массового спорта, хотя в последние годы государство и наращивает темпы, чтобы сократить эти диспропорции.

На недавнем совещании в Правительстве министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов напомнил о том, что Казахстан сейчас делает ставку именно на массовый спорт и ЗОЖ. Спортивное ведомство страны продолжает системную реализацию государственной политики в сфере физической культуры и спорта, направленную на создание равных условий для занятий спортом и укрепление здоровья нации.

По данным ведомства, в стране функ­ционируют 25 760 спортивных сооружений, из которых 23 678 находятся в государственной и 2 082 в частной собственности. Казахстан последовательно увеличивает обеспеченность населения спортивной инфраструктурой, которая на сегодняшний день составляет 55,1%. Целевой же показатель Концепции развития физической культуры и спорта – достижение 65% к 2029 году.

В последние годы внедряются современные стандарты проектирования и эксплуатации спортивных объектов, направленные на повышение эффективнос­ти, универсальности и доступности. За девять месяцев текущего года построено 35 спортивных объектов, до конца года планируется завершение еще 67. Всего до 2029 года планируется строительство 113 новых спортивных объектов и реконструкция 26 существующих.

Для удачного старта

Особая работа ведется по реализации поручений Главы государства в части строительства и реконструкции футбольных стадионов с привлечением частных инвестиций. Министерством утвержден План строительства детских футбольных площадок, предусматривающий реализацию 685 проектов за счет местных бюджетов и инвестиций. В целом же в Казахстане на сегодняшний день насчитывается 7 432 футбольные площадки, из которых 1 420 нуждаются в ремонте, а потребность в новых составляет 1 694.

Также в Министерстве как-то озвучивали цифру, сколько же в среднем стоит строительство одного детского футбольного поля. По их подсчетам, стоимость одного детского футбольного поля зависит от площади (средний размер мини-футбольного поля – 40×20 метров, минимальный – 25×15 м, максимальный – 25×42 м), конструкции, высоты ограждения, материала покрытия и других расходов. В целом затраты составляют от 7 до 20 млн тенге.

Отметим, что Казахстанская федерация футбола (КФФ) в 2023 году запускала специальную программу ALAŇ по реновации футбольных полей в стране, рассчитанную на три года и проводимую при поддержке УЕФА. Опять же эта программа исполнялась в рамках поручений Главы государства, которые он дал на четвертом заседании Национального курултая, призвав в течение ближайших лет обеспечить наличие детских футбольных площадок в каж­дом областном и районном центре, а также в поселках и сельских населенных пунктах. К ноябрю 2024 года КФФ построено 13 новых футбольных полей. Они тогда появились в Алматы, Шымкенте, Актобе, Жезказгане, Кызылорде, Петропавловске, Усть-Каменогорске, Аягозе, Аксу, Балхаше, Атбасаре, Сарани и в селе Балпык-би области Жетысу. В текущем году было запланировано сдать в эксплуатацию еще семь новых футбольных полей.

Нужны крупные объекты

Массовость – это замечательно. Но все же главным мерилом, конечной целью всех этих программ и проектов остается выступ­ление наших национальных ­команд и отечественных клубов на международной арене. Подтверждением этому служат нынешние успехи алматинского «Кайрата» в самом престижном клубном турнире планеты – Лиге чемпионов УЕФА. И именно здесь мы наглядно столк­нулись с еще одной большой проблемой – нехваткой современных стадионов, на которых не стыдно было бы принимать не только знаменитый испанский «Реал», но и другие европейские клубы.

Уже давно было сказано о том, что за годы независимости в Казахстане появилось лишь два таких сооружения – это «Астана Арена» (в 2009 году) на 30 тыс. мест и «Туркестан Арена» (в 2020 году) на 7 тыс. мест. Совсем недавно к их чис­лу присоединилась «Қайсар Арена» в Кызылорде, рассчитанная на прием 11 тыс. зрителей.

Все на том же заседании Правительства министр туризма и спорта сообщил о масштабной программе по строительству и реконструкции футбольных арен в областных центрах страны с привлечением спонсорских средств. По его словам, в 2026 году в строй вступит новая арена в Астане на 3 600 мест (на месте старого стадиона им. Кажымукана Мунайтпасова). При этом сохраняется потребность в строительстве 14 новых стадионов, и по 10 из них уже ведется разработка проектно-сметной документации.

Отметим, что по некоторым данным, в ближайшее время будут подлежать реконструкции семь действующих футбольных стадионов. В Караганде и Уральске уже ведутся ремонтные работы, в Атырау и Актау проектно-сметная документация получила положительное заключение государственной экспертизы, а в Усть-Каменогорске ожидается проведение госэкспертизы проекта. Также требуется разработка проектно-сметной документации по двум стадионам – в Алматы и Жезказгане.

Это отличные начинания, но при этом желательно, чтобы при разработке ПСД местные власти все же учитывали не просто возведение какого-то объекта для очетности, но и смотрели на реалии и потребности болельщиков. Все-таки стадионы – это культовые места для любого населенного пункта. Так, совсем недавно Президент при посещении Кокшетау, узнав о том, что вместимость будущей арены рассчитана всего лишь на 5 тыс. человек, распорядился расширить стадион до 10 тыс. мест минимум, а желательно и до 15 тыс.

В этом отношении очень мудро поступило руководство области Абай, где в скором времени также появится новая арена. Она изначально была рассчитана примерно на 10–12 тыс. посадочных мест, но, как говорят, после вмешательства главы региона Берика Уали ее намерены расширить до 20, а может, и до 22 тыс. мест.

Судя по открытым источникам, уже есть своеобразный перечень и других стадионов. Так, в Актау намерены возвес­ти арену на 10 тыс. мест, а в Атырау – на 12 тыс. И все же крупнейшие футбольные стадионы республики, которые даже превзойдут по своей вместимости «Астана Арену», намерены возвести в Алматы, Актобе и Шымкенте. Их вместимость будет в среднем на 35 тыс. посадочных мест. Надеемся, и другие населенные пункты (особенно крупные города и областные центры) республики в скором времени будут ждать такие же хорошие известия.