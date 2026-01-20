Как сообщил начальник управления по противодейст­вию наркопреступности департамента полиции Алматы Мурат Жумабаев, за 2025 год на территории города выявлено 629 правонарушений, связанных с незаконным оборотом нар­котиков. Изъято свыше 536 кг наркотических средств, в том числе почти 55 кг «синтетики». К уголовной ответственности за наркоправонарушения привлечены 472 лица, из которых 27 иностранных граждан.

Одной из актуальных проб­лем остается распространение наркотиков через Интернет с использованием электронных платежей. За год на территории города было задержано 92 закладчика. В результате проведенных разработок сотрудниками УПН ликвидированы две нарколаборатории, производящие «синтетику». Кроме того, выявлено 17 фактов культивирования наркосодержащих растений.

Совместно с органами исполнительной власти местной полицейской службой в учебных заведениях города проведены различные акции, семинары, круглые столы – всего 1 030 антинаркотических профилактических мероприя­тий. Закрашено более 15 тыс. граффити, по фактам пропаганды наркотиков зарегистрировано 22 уголовных дела.

Выявлено почти 3 тыс. сайтов, занимающихся распространением и рекламой наркотиков, которые направлены в Кибернадзор для блокировки. При помощи Антифрод-цент­ра Нацбанка блокированы 1 622 банковские карты, предположительно причастные к незаконному обороту наркотических средств, приостановлена деятельность подозрительных банковских операций на сумму 68 млн тенге.

В канун Нового года сотрудники УПН задержали группу лиц, занимавшихся перевозкой, хранением и сбытом нар­котических средств в особо крупном размере. В ходе обыс­ка было изъято 3 кг гашиша и 2,5 кг сушеной марихуаны. Данная спецоперация показала эффективность скоординированных действий подраз­делений полиции.

Важное место в борьбе с распространением наркотиков отводится профилактической работе и проведению акций с участием активных общественников и молодежи. Ключевым элементом в молодежной политике Алматы, обеспечивающим современный комплексный подход, стал проект «Наркостоп». Он реализовывался в соответствии с Комплексным планом по борьбе с наркоманией и наркобизнесом на 2023–2025 годы, включающим семь направлений и 76 мероприятий. Основная цель – формирование безо­пасной городской среды, в которой молодежь не только получает информацию, но и вовлекается в активные формы противодействия незаконному обороту наркотиков.

Одним из инновационных направлений стало развитие цифровых инструментов и запуск инициативы «Киберволонтерство». Более 3 тыс. молодых добровольцев на постоянной основе мониторят интернет-пространство, выяв­ляя незаконный контент и передавая информацию для дальнейшего реагирования. В результате их работы заблокировано 797 интернет-ресурсов.

Таким образом формируется новое поколение активных граждан, осознающих риски онлайн-среды и участвующих в обеспечении цифровой безопасности города. Приоритетом остается не только очищение городской среды от наркопропаганды, но и формирование у молодежи культуры осознанного выбора и ответственного отношения к собственному здоровью.

В мегаполисе функционируют четыре специализированных центра, деятельность которых направлена на профилактику наркозависимости среди молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. Для педагогов и сотрудников ювенальной полиции организуются обучаю­щие тренинги, посвященные современным подходам к профилактике зависимостей. Кроме того, на базе Центра психического здоровья действуют мастерские по ремесленным направлениям, включая гончарное и ювелирное дело, обработку войлока, направленные на ресоциализацию пациентов.

В Алматы также были проведены встречи молодежи с депутатами Сената и Мажилиса, представителями ювенальной полиции и партии «Аmanat». Проект «Наркостоп» демонстрирует, что профилактика может быть эффективной, технологичной и основанной на активном участии самой молодежи. Безопасность и здоровье нации становятся не только задачей государства, но и важной частью современной городской культуры.

Ряд мероприятий, проведенных в прошлом году в рамках концепции «Закон и порядок», были направлены на формирование в молодежной среде правовой культуры. Это акции «НаркоSTOP», профилактические рейды, лекции, семинары, викторины, фотоквесты и диалоговые площадки на базе молодежных комьюнити-цент­ров, вузов и колледжей, а также на цифровых платформах. В средних и высших учебных заведениях города было проведено более 30 лекций и круг­лых столов с участием депутатов, юристов и медиаторов. На базе Казахского национального университета им. аль-Фараби реализуется проект «Университет без коррупции», предусматривающий комплекс мер по формированию антикоррупционного мышления в студенческой среде.

При содействии управления молодежной политики города реализуются проекты «Антикоррупционное волонтерство» и Adal Urpaq. В Алатауском районе функционирует фронт-офис антикоррупционного волонтерства, объединяющий более 300 активистов, из которых свыше ста работают на постоянной основе. Проведено более 20 мониторингов и 30 выездных консультаций, создан масштабный мурал, символизирующий ценности честности и справедливости.

В Жетысуском районе реа­лизуется проект по созданию молодежного движения «Әділет», направленного на развитие правовой культуры, гражданской ответственности и нетерпимости к коррупции. Проект станет площадкой для проведения тренингов, дебатов, IT-хакатонов по вопросам честности и финансовой безо­пасности. Совместно с платформой Bip.house снят молодежный сериал из 10 эпизодов, направленный на профилактику деструктивных проявлений. Первые две серии уже собрали более 2,7 млн просмотров.

Как отметил руководитель управления молодежной политики Алматы Азиз Кажденбек, идеология «Закон и порядок» – это не система запретов, а формирование у молодежи осознанной ответственности и уважения к правилам общественной жизни. Задача старшего поколения – не только разъяснять молодежи нормы закона, но и формировать устойчивые ценности законопослушного поведения.