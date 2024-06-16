Борьба с саранчой: в Туркестанской области защитные мероприятия завершены

Продолжается химобработка в областях Абай и Жетісу, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

На заседании центрального оперативного штаба по противодействию распространению саранчи заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин заслушал отчет о ситуации в регионах.

В Туркестанской области все защитные мероприятия против саранчовых вредителей завершены, обстановка стабилизирована. По прогнозам, площадь распространения саранчовых в регионе составляла 271,5 тыс. га, фактически обработано больше – 340 тыс. га. В Актюбинской области обработано 414 тыс. га, в Костанайской – 140 тыс. га.

Продолжаются химические обработки против стадных саранчовых в областях Абай и Жетісу, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской. В Жамбылской и Кызылординской областях – завершены.

Защитные мероприятия против итальянского пруса в Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и Ұлытау, а также против азиатской саранчи в Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях начнутся по мере выявления площадей, подлежащих обработке.

По итогам заседания оперштаба вице-премьер поручил усилить мониторинг территорий, контроль за качеством химических обработок, а освободившуюся в Туркестанской области технику направить в регионы, где защитные мероприятия продолжаются.