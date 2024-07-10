Борьба с азартными играми: кого коснутся ограничения и запреты?

Блогер Аида Джексен в своем Telegram-канале высказалась о законе по борьбе с лудоманией как о нормах, которые должны «задушить в зародыше» казино и ставки на спорт в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Она отметила, что теперь можно будет наложить самому себе ограничение от 1 года до 10 лет без возможности отмены этой опции.

«Если вы попали в Единый реестр должников, то забудьте о ставках на спорт. И в казино вас теперь не пустят. Потому что, если они так сделают, на них наложат штраф. Чиновники и военные также могут забыть о тотализаторах. Если об этом станет известно, то полетит их карьера также стремительно, как курс тенге к доллару в 2015 году», – перечисляет автор поста.

Игроманов, по её словам, на учёт в ставить не будут, а будут лечить тайно. В то же время она высказала сомнение по поводу опыта медиков в этом вопросе и предострегла от повторения ситуации торговли справками, как в период короновирусной пандемии.

Блогер акцентировала внимание и на том, что операторы мобильной связи не смогут рекламировтаь букмекеров. К тому же запрещается реклама букмекерских контор и тотализаторов в масс-медиа, кино-, видео- и справочном обслуживании, за исключением рекламы в СМИ со спортивной тематикой, а также при прямой трансляции отечественными телеканалами международных спортивных соревнований.

Как отметила автор, смотреть фильмы можно будет без рекламы ставок на спорт.

«Билборды и наружную рекламу букмекеров начнут снимать по всей стране. Теперь вы их можете увидеть только у них самих, на стадионах или на экипировке спортсменов. Вводится запрет на деятельность терминалов «Lotomatic» и лотоклубов. Теперь вы не сможете купить лотореи в продуктовом магазине у дома. Только через одного оператора на официальном сайте», – пишет Джексен.

Она также добавила, что закон приравнял энергетики к алкоголю, а значит, лицам до 21 года его не продадут.