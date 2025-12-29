Бой Жалгаса Жумагулова за чемпионский пояс завершился досрочно

Спорт
164

Жалгас защитил титул в «европейском UFC», похоронив «Гробовщика» на глазах тысяч его фанатов

©instagram.com/oktagonmma

Чемпион чешского промоушена Oktagon в наилегчайшем весе казахстанец Жалгас Жумагулов успешно провёл первую защиту своего титула, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

В соглавном поединке турнира Oktagon 81, который состоялся в Праге, Жумагулов одержал досрочную победу над чехом Давидом Дворжаком. Примечательно, что оба бойца ранее выступали в UFC.

Дворжак не смог продолжить бой и выйти на четвёртый раунд по решению врача. В результате чешский файтер потерпел седьмое поражение в профессиональной карьере при 22 победах. Для Жумагулова эта победа стала 19-й в карьере при девяти поражениях.

#чемпион #бой #победа #Жалгас Жумагулов

