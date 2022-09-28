Бояркин приносит победу «Барысу»

Столичные «барсы» впервые в своей истории победили в Ярославле.

Очередной выездной поединок казахстанской команды в рамках меж­дународной Континентальной хоккейной лиги вызывал у болельщиков и специалистов определенный интерес. Связано это было, прежде всего, с тем, что наша дружина еще никогда не побеждала ярославский «Локомотив» на его ледовой площадке.

Кроме того, еще год назад этот российский клуб возглавлял нынешний наставник «Барыса» Андрей Скабелка, а ныне у его руля стоит воспитанник казахстанского хоккея Игорь Никитин.

Сразу же скажем: поединок прошел с заметным преимуществом «железнодорожников», но это результата им не дало. На пути ярославских нападающих незыблемой стеной стал вратарь сборной Казахстана Никита Бояркин, который отразил за 65 минут основного и дополнительного времени 32 броска.

Поединок так и завершился с необычным для хоккея счетом – 0:0, после чего команды приступили к выявлению победителя в серии послематчевых бросков. У россиян единственным голом в серии буллитов отметился защитник Андрей Сергеев, а вот у «Барыса» безупречно исполнили хоккейные «пенальти» игроки нашей национальной сборной Никита Михайлис и Аркадий Шестаков, которые и принесли нам победу с итоговым счетом 1:0.

Кстати, до поединка с казах­станскими «барсами» ярославцы выдали впечатляющую серию из четырех побед кряду, и тут вот такой неприят­ный «сюрприз».

– Несмотря на счет, игра оказалась достаточно энергичной. «Локомотив» предложил высокий темп, и мы его поддержали. Думаю, до середины второго периода этот темп и держали, а потом уже заметно снизили его. Концовка поединка была полностью за «Локомотивом». Мы знали, что в Ярославле «Барыс» не выигрывал ни разу. Ребята сражались, молодцы. Моментов оказалось больше у «Локомотива», но мы также имели хорошие шансы. В ситуациях, где ошибались, выручал Никита Бояркин. Считаю, что получилась хорошая, командная победа. Довольны. Принципиальным ли для меня был этот матч? Конечно, принципиальным. Но главное, чтобы ребята прониклись этой принци­пиальностью, – подчеркнул наставник «Барыса» Андрей Скабелка.