Бойцы СОБР вынесли газовый баллон из горящей квартиры в Семее

В жилище находилась девушка и ее несовершеннолетние брат и сестра, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

2 февраля сотрудники специального отряда быстрого реагирования департамента полиции области Абай Әділ Кусман и Нурлыбек Менкешев во время обхода заметили на балконе 5 этажа одного из домов полыхающий огонь, сообщает Polisia.kz.

В горящей квартире находилась девушка и ее несовершеннолетние брат и сестра.

Полицейские в первую очередь эвакуировали жильцов горящей квартиры и их соседей. После этого, понимая, что существует угроза жизням других жителей пятиэтажки, они вернулись в квартиру, чтоб вынести с кухни газовый баллон.

Прибывшие сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям локализовали пожар. Пожарные установили, что на балконе горели личные вещи, обшивка, оконные и дверные блоки общей площадью 6 кв.м.