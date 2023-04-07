Браконьеры пытались утопить госинспектора и егеря в реке Или

Фото пресс-службы МЭПР РК

В ходе рейда на реке Или госинспектор Балхаш-Алакольской межобластной бассейновой инспекции с егерем обнаружили браконьеров, отлавливавших рыбу запрещенным способом – с помощью электротока. При попытке задержания нарушители оказали сопротивление и пытались затопить транспорт егерской службы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов РК.

"Браконьерство осуществляли 6 нарушителей на трех моторных лодках. При попытке задержания они оказали сопротивление с попыткой затопления водного транспорта егерской службы пользователя водоема и скрылись с места происшествия. В данном случае усматривается состав правонарушения, предусмотренного статьей "Применение насилия опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей" УК РК", - говорится в сообщении.

За незаконную добычу рыбных ресурсов и других водных животных с причинением значительного ущерба установлена уголовная ответственность статьей 335 УК РК в виде лишения свободы на срок до 3 лет, напомнили в министерстве.