Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По версии следствия она обманула 90 своих клиентов. Сумма ущерба колоссальная – почти полмиллиарда тенге. Жертвами предполагаемой мошенницы утверждают, что находились под гипнозом, а она оформляла на них кредиты.

Пострадавшие уверяют: не осознавали, что подписывают документы, а когда приходили в себя, было уже поздно.

Местная целительница убеждала клиентов, что деньги нужны для лечения ее дочери-инвалида. Обманутые актюбинцы бросились писать заявления в полицию.

Среди пострадавших даже ее близкие родственники. Сама предполагаемая мошенница запретила себя снимать и даже просила проводить процесс в закрытом режиме. Однако суд прошение отклонил, объяснив, что подобного рода дела рассматриваются в открытом формате.

«У меня была головная боль. Я даже не понимала, она еще хуже насела на меня. Я говорю: «Я не понимаю. Можно я завтра?» Я даже плачу. Но она мне говорит: «Иди, иди, сейчас сходи». Я, как зомби, пошла, всё это взяла и отдала. Я проснулась, начала плакать. Я поняла, что что-то не то сделала», – потерпевшая Анар Ержанова.

К слову, многие жертвы тоже не захотели, чтобы их показывали. Целительнице грозит до 10 лет за мошенничество в особо крупном размере.

Автор: Динара Уркумбаева



