«Братишки-угольщики» нарушают правила продажи угля в розницу – депутат

Общество
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Депутат Мажилиса Сергей Пономарев требует снижения стоимости угля, продаваемого простым гражданам в розницу, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Соответствующий депутатский запрос он озвучил на пленарном заседании Мажилиса. 

Пономарев констатировал, что в отопительный сезон уголь для простых граждан, в том числе жителей аулов постоянно дорожает. 

– Особенно сложно сладить с такой ценой сельским жителям отдаленных районов страны. Вдумайтесь, на выходе в Шубаркульском карьере цена угля 8,5 тысяч тенге за тонну. А, пройдя многочисленных трейдеров, стоимость его повышается в трехкратно. И, скажем, в Шетском районе той же Карагандинской области уголь стоит уже 25 тысяч тенге. Зачем нам такие прокладки? –  возмутился депутат. 

При этом, отметил он, в Караганде три официально разрешенных для разгрузки тупика. 

– Многочисленные «братишки-угольщики» раздают своим друзьям прибыльный бизнес и только они имеют право продавать уголь со своей маржой. Нам кажется, местные власти не в состоянии повлиять на этот хитрый рынок. Мы можем и должны изменить ситуацию, заставив олигополию недропользователей продавать уголь, сократив число посредников. Кто они, посредники, которые увеличивают конечную цену продукта, так нужного людям?! Это больше вопрос правоохранительным органам, –  сказал депутат.

Сергей Пономарев считает, что в этих схемах задействованы и чиновники. 

– На какие только ухищрения не идут некоторые угольные бизнесмены в поисках легких денег. И им порой содействуют чиновники, при этом закрывая глаза на то,  что обманывают государство. Например, ТОО «Актас Комир» в сентябре 2021 года получило лицензию на добычу угля. При этом недропользователь обязался построить завод по производству кокса специального назначения мощностью 120 тысяч тонн в год и создать 500 рабочих мест в Карагандинской области.  На дворе январь 2024 – завод так и не построен, зато «Актас Комир» спокойненько добывает себе уголь самым дешевым открытым способом, при этом ежегодно отчитывается, что объем добычи все время растет. Создатели столь изысканной схемы отчисляют государству сущие копейки, пользуясь льготным налогооблажением. Хотя просто добывать уголь, ничего не давая государству взамен, запрещено «Кодексом о недрах». Курирующее министерство почему-то не требует у недобросовестного недропользователя строительство обещанного завода и не отзывает лицензию, –  возмутился Сергей Пономарев.

Он напомнил, что в 2019 году правительство Казахстана утвердило 5-летнюю госпрограмму индустриально-инновационного развития. К этому времени должны были быть реализованы качественные проекты, открыты новые производства, что по замыслу даст рабочие места и пополнит бюджет страны.

–  Однако, с первых дней в правительстве что-то пошло не так. Программа заработала, но для «своих», а «для народа нет, –  считает мажилисмен. 

В связи с этим депутат просит Высшую аудиторскую палату РК оценить эффективность государственной программы индустриально-инновационного развития, доложить об исполнении ключевых индикаторов и рациональности использования государственных средств, осуществить проверку всех предприятий, выявить недобросовестных участников программы, проконтролировать выполнение взятых обязательств, а Агентству по защите прав потребителей выявить недобросовестных посредников и добиться снижения стоимости угля, продаваемого простым гражданам в розницу.

#мажилис #уголь #депутатский запрос

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