Братья меньшие: друзья или враги?..

Трагическая гибель детей заставляет общество изменить отношение к собакам, которых люди сначала приручают, а затем бросают на произвол судьбы.

В выходные похоронили шестиклассника Мадияра. Его истерзанное тело нашли на территории новостроек третьего микрорайона жилого массива «Есет батыр». И это не первый случай, когда бродячие собаки, а именно они под подозрением, нападают на беззащитных детей.

Недавно похожий случай произошел с девочкой, а годами ранее соседский четвероногий охранник до смерти искусал первоклассницу. Но нынче случаи нападения на людей участились, особенно на окраинах областного центра.

Заместитель акима области Жаксылык Иманкулов встретился с журналистами, после того как вместе с руководителем местной полиции Айданом Сейтмагамбетовым выразил соболезнования родителям подростка.

В настоящее время проводится расследование по факту обнаружения трупа 12-летнего ребенка с признаками насильственной смерти в виде «острой кровопотери, множественных рваных ран головы, туловища, верхних и ниж­них конечностей». Зарегистрировано уголовное дело. Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. Их итоги станут известны через 10–15 дней.

– Второго марта был принят Закон «Об ответственном отношении к животным», в законную силу он вступил в мае, но для полноценного его действия необходимо принятие подзаконных актов в части отлова и содержания бродячих собак. Документы уже прошли регистрацию в Министерстве юстиции, но действовать начнут с 18 июля, – объяснил заместитель акима области Жаксылык Иманкулов.

В местном бюджете предусмотрены 42 млн тенге, они могут быть задействованы только с открытием специального счета, но случится это, как сказано выше, только в июле. Также чиновник напомнил, что по новому закону предполагаются отлов животных и их содержание в питомнике в течение 12 дней. После стерилизации те же собаки выпускаются на волю. Больные или особо агрессивные будут умерщвлены.

– Мы провели анализ территории района «Алматы», того самого, где погиб ребенок и пострадала от своры собак девочка. С начала года отсюда в полицию поступило 14 сообщений. По таким фактам участковыми инспекторами полиции составляются административные протоколы в отношении владельцев собак, ведь не всегда животные являются бродячими. По статье 407-2 Кодекса об административных нарушениях подобных правонарушений всего со 2 марта зарегистрировано 108. До этого в рамках статьи 408 накладывали штраф, таковых свыше 900. Более 600 из них – в отношении хозяев собак, остальные – в отношении скота, оказавшегося на автодороге, – добавил Айдан Сейтмагамбетов.

До принятия закона в ветеринарной станции выездов по заявлениям местных жителей было в разы больше. Если прежде «в день отстреливали сто голов, то с 25 мая по 10 июня умерщвлено по заявлениям 274 животных». Отсюда можно прикинуть, сколько бродячих собак находится на улицах города, по самым грубым прикидкам – 3 тыс.

Также замечено, что бездомных собак становится больше по окончании дачного сезона.

И все же после трагедии актюбинские власти решились на крайние меры. Об этом было заявлено в ходе встречи с жителями жилого массива «Есет батыр». Организатором диалога выступила Индира Тасмурзаева, она уже создала в соцсети группу, куда поступают сообщения о том, где сейчас можно встретить злых собак. Специалисты будут применять дротики.

...У школы №60 разместили портрет мальчика, которого ночью нашли мерт­вым. Рядом лежат цветы.

Кто виноват в смерти мальчика? Только ли собаки? А может, и те, кто заводит щенка, а затем выбрасывает его? На такое предательство животные иногда реагируют жестоко. Очень жестоко…