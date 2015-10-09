Браво, Ашим! Статьи Римма РУЧЬЕВСКАЯ, музыковед

Говоря сейчас только о событиях в музыкальной жизни Алматы, ловишь себя на том, что дарованы нам были знаки, приметы, сообщающие, что медленно, но неостановимо и обнадеживающе рождается "новая волна" исполнительского искусства Казахстана. Возникновение этой волны – есть естественное следствие смены поколений, объективного обновления искусства.



К большому сожалению, как представляется, многие талантливые исполнители в жесткие 90-е годы прошлого века попали в мутный поток "шоуизации" культуры. Они словно заразились той темной энергетикой, которая ворвалась в высокое искусство, внося и в него иные, не художнические, принципы существования. А потом, когда исчезла «новизна» восприя­тия, публика стала грустить о спасительной духовной "консервативности", о которой звезды и звездочки концертных сцен стали забывать… И где-то к концу "нулевых" ХХI века ситуация стала меняться.



Повезло обладателям годовых абонементов Казахской государственной филармонии им. Жамбыла, где проходят поистине удивительные концерты. Нельзя не вспомнить и не восхититься ярким выступ­лением известной казахстанской скрипачки Галии Бисенгалиевой (живущей и работающей сейчас в Лондоне) в ансамбле с прекрасным английским пианис­том Джеймсом Керби. Запомнились талантливо и самобытно исполненные программы Ермека Курманаева, Армана Тлеубергенова, Амира Бисенгалиева, Жанар Сулеймановой…



Неожиданно в многоцветии имен, регалий, званий молодой алматинской музыкальной элиты прозвучал новый голос – скрипача Ашима Унайбекова. Свой сольный концерт (в ансамбле с пианис­том АрманомТлеубергеновым) на сцене Государственной филармонии им. Жамбыла он скромно назвал "Вечером инструментальной музыки".



Вначале о моментах визуальных. Это редкая, почти потерянная в наших молодых (и не только) исполнителях манера сценического поведения: благородство, отсутствие внешних "хлопотаний" телом. Не было и пульта с нотами – вся огромная по количеству (и, как оказалось, по качеству) программа – на-и-зусть! Редко кто играет так, обычно солист непременно "подстрахован" нотами… А теперь о главном – о музыке, одухотвореннос­ти, любви, которые подарили слушателям Ашим и его скрипка.



Этот филармонический концерт изумил искушенную алматинскую публику свежестью, красотой и гармоничностью исполнительских открытий Ашима Унайбекова. Причем при всей деликатности, тонкости, Ашим сумел "повести за собой" и партнера по ансамблю. Прозвучала Соната для скрипки и фортепиано Соль мажор Мориса Равеля. Временами (мы делились впечатлениями в антракте) многим казалось, что на сцене находится сам композитор, и на наших глазах совершается чудо со-тво-ре-ни-я редчайшего по загадочной прелести произведения. Ашим не исполнял, не играл, а будто творил. Заметим, что и Арману Тлеубергенову удалось расшифровать "исполнительский код скрипача", и со сцены лилась волшебная волна, сотканная из музыкальных "нитей" художнического миропонимания двух личностей, двух музыкантов.



Не было человека, не покоренного нежным и прозрачно-таинственным "Прекрасным вечером" К. Дебюсси. Щедро делилась огнем темпераментных и загадочных страстей "Гитара" М. Мошковского. "Романс" Р. Вагнера "в руках" Ашима Унайбекова приоткрыл, видимо, сознательно скрываемую могучим оперным "тяжеловесом" незащищенную и трепетную тайну романтической влюбленности. Бурными аплодисментами наградил зал исполнителей знаменитых произведений – "Вальса-скерцо" П. Чайковского и "Венгерского танца" № 20 И. Брамса, где обнаружились и брутальная сила скрипача в гармонии с безупречным вкусом.



Эмоциональной сердцевиной программы Ашима Унайбекова стала потрясшая меня и всех слушателей пьеса Э. Блоха "Нигун" (Импровизация) из сюиты Baal Schem. "Нигун" посвящен памяти матери композитора. Произведение было "прожито" в полном смысле слова, на наших глазах, с предельной художественной мощью, истоки которой – в глубоком постижении правды жизни. Ашим добился редчайшего единения с залом, где у слушателей на глазах выступили слезы. Этот "Нигун" Э. Блоха вряд ли забудется…



Наконец, нетленность романтической нежности Сонаты № 2 Э. Грига и брызжущий солнечным сиянием "Испанский танец" М. де Фальи подтвердили наше первое впечатление. Да, перед нами – новое имя. И особенность музыканта Ашима Унайбекова, как убедилась я и мои коллеги, в том, что он не просто играет на скрипке, он играет всем своим существом, словно сотканным целиком из музыки. Единство, равновесие, гармония, цельность личности рождают открытия...



…Все мы родом из детства. Ашим родился и вырос в семье потомственных музыкантов. Его дед – выдающийся композитор, народный артист СССР и Казахской ССР, лауреат государственных премий Сыдык Мухамеджанов, родители – тоже музыканты, как и далекие предки. Его родина – Алматы. Педагогами Ашима в школах им. С. Прокофьева и им. К. Байсеитовой были О. Н. Данилова, в Казахской национальной академии музыки – Р. К. Мусаходжаева (здесь Ашим обучался на двух факультетах – скрипки и композиции).



Ашим начал выступать с 13 лет. Играл на сценах Казахской национальной консерватории им. Курмангазы, Государственной филармонии им. Жамбыла (был исполнен "Хаванез" К. Сен-Санса с Государственным симфоническим оркестром под управлением Т. Абдрашева), Президентского центра культуры и Российского центра науки и культуры в Астане. Были сольные концерты в филармонии Кокшетау, выступление с Карагандинским симфоническим оркестром ("Испанская симфония" Э. Лало, дирижер Е. Бахтыгереев)… Подчеркнем, что композиторские опусы Унайбекова также свежи, эмоционально-образно богаты, как и игра на скрипке.



Несколько лет назад статью об одном из столичных концертов А. Унайбекова журналист назвал "Скрипач из будущего". Быть может, ее автор уже тогда почувствовал духовную особенность, наполненность этого музыканта и человека, который всегда в поиске, в ожидании открытий. Ашим Унайбеков уверенно идет своим путем – терпеливо, без суеты, поспешности и ясно осознавая свое предназначение: служить Музыке так же беззаветно, как и Музыка служит человеку.