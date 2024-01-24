Бродячий криминал

Как уточнили в областном управлении здравоохранения, все пострадавшие получили необходимую помощь и проходят антирабическую вакцинацию согласно графику. Из всех этих случаев широкую огласку получили нападения собак на 14-летнего школьника и ребенка 2019 года рождения, у которого диагностировали укушенную рану правой голени. Дети после осмотра и необходимой обработки были направлены на амбулаторное лечение.

Случившееся всколыхнуло жителей Талдыкоргана. И в самом деле, если пройтись по городу, то большое скопление собак можно увидеть у мусорных контейнеров возле многоэтажек, в частном секторе, а также близ крупных магазинов. В социальных сетях все чаще встречаются материалы, где нападения собак на людей сняты на камеру.

При этом мнения горожан разделились: одни бьют тревогу и требуют от властей решительных мер в отношении бродячих животных. Программу гуманного сокращения их численности они называют провальной, ведь по ее итогу жилые массивы заполнили «чипированные» стаи. Люди призывают массово умерщвлять бесхозных собак. На чаше весов такой жестокости – безопасность и жизни людей, считают они.

Другие, напротив, винят в сложившейся ситуации самих граж­дан, которые провоцируют псов на агрессию своим неправильным поведением. Да и заполненные хвостатыми улицы – тоже результат безответственного и беспечного поведения людей, уверены они. Заводя питомцев, хозяева не задумываются об их стерилизации, попросту выкидывая потом коробки с приплодом подальше от дома. Надоевших или чем-то не угодивших четвероногих тоже запросто бросают на улице или сдают все в тот же отлов. Таких примеров у зоозащитников – сотни. И вообще, подчеркивают зооволонтеры, в случаях нападений собак на человека остается открытым вопрос: делают ли это бродячие псы или просто бродящие на самовыгуле питомцы беспечных владельцев? Ведь в этом случае ответственность, причем весьма серьезную, должны нести хозяе­ва. А долгое время живущие на воле четвероногие перестают обращать внимание на людей, считают любители собак.

Пока идут споры среди населения, ответственное за бродячих животных управление ветеринарии области Жетысу сообщило о том, что на текущий год из бюджета выделены средства для реализации пяти программ, включающих отлов и умерщвление бродячих собак и кошек, их вакцинацию и стерилизацию, а также временное содержание безнадзорных животных и идентификацию домашних питомцев, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения. В ведомстве пообещали, что соответствующие лоты будут размещены на портале госзакупок уже в ближайшие дни. А определить поставщиков услуг намерены до 31 января.

По данным управления, в прошлом году по области поймали более 13 тыс. бродячих животных, подавляющее чис­ло которых – собаки. Лишь 819 хвос­татых смогли найти добрые руки, а свыше 10 тыс. были умерщвлены «гуманным методом (эвтаназия)», 1 497 бродячих собак и кошек кастрировали, 606 – стерилизовали.

Согласно же информации об укусах людей (причем не только собаками и кошками), в прошлом году зарегистрировано 819 таких фактов. Из общего числа 436 собак-«кусак» оказались хозяйскими, 252 – бродячими. А потому, уточняют в ветуправлении, они активно ведут и просветительскую работу среди населения об ответственном обращении с животными.

Акимат Талдыкоргана в свою очередь отметил, что на 2024 год в планах значится строительство спецпитомника для содержания животных. Проектно-сметная документация готова, выделен и земельный участок для приюта. Кстати, объект этот в свое время тоже вызвал немало споров. Звучали мнения, что миллиард тенге на животных – пустая трата, когда нерешенными остаются «человеческие» вопросы. Хотя на самом деле гуманное отношение к братьям нашим меньшим – проблема людей, причем весьма серьезная.

Другой вопрос в том, поможет ли будущий питомник избавить город от бродячих собак? Ведь может получиться так, что на место одних придут другие – бывшие домашние? За примером далеко ходить не надо. Более десяти тысяч уничтоженных за прошлый год животных как будто и не сделали «погоды» – на улицах полным-полно собак…