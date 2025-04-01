фото предоставлено пресс-службой НГ МВД РК

Национальная гвардия МВД РК продолжает активную подготовку к параду, который сос­тоится 7 мая в Астане.

Гвардейцы проверяют машины, проводят техническое обслуживание, полируют корпуса и чернят колеса, чтобы бронетехника выглядела безупречно.

В параде примут участие 17 единиц современной бронетехники Национальной гвардии, включая «Барыс» 6×6, «Алан-2» отечественного производства, а также Cobra II. Кроме того, будет представлен «Урал ВВ» – машина для перевозки личного состава вместимостью до 17 человек, предназначенная для работы в зонах повышенной опас­ности.

«Бронированные колесные машины предназначены для перевозки личного состава и грузов с обеспечением требуемого уровня противопульной защиты, а также для выполнения служебно-боевых задач», – приводит слова начальника бронетанковой службы Арсена Шаймарданова пресс-служба Нацгвардии.

Для обеспечения бесперебойной работы техники задействованы экипажи боевых машин, водители, технические специалисты и группы медицинского обеспечения. Помимо механизированной колонны от Национальной гвардии, в параде примут участие более 400 гвардейцев – военнослужащие пат­рульно-постовой службы и бойцы под­разделения специального назначения «Бүркіт». Тридцать военнослужащих в составе сводного оркестра силовых структур Казахстана обеспечат музыкальное сопровождение.

Всего на параде Победы в этом году задействовано 4,5 тыс. военнослужащих Вооруженных сил, других войск и воинских формирований РК. Впервые будет организовано пронесение боевых знамен частей, сформированных на территории Казахстана, а также прохождение колонн в форме военных лет.