Бросовый АПК?

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Лаура Тусупбекова

О том, какой большой потенциал кроется в казахстанской переработке продукции аграрного сектора и почему мы продаем ценное сырье на мировом рынке по бросовым ценам, шла речь на правительственном часе в Сенате.

фото пресс-службы Сената Парламента РК

В своем вступительном слове заместитель председателя Сената Парламента РК Жакип Асанов отметил, что Глава государства Касым-­Жомарт Токаев поставил перед агропромышленным комплексом масштабные задачи по развитию глубокой переработки сельскохозяйственной продукции и поэтапному переходу к вопросу импортозамещения. По мнению вице-спикера, возможнос­тей отечественных производителей вполне достаточно и для покрытия внутреннего рынка и увеличения экспорта. Для этого должны создаваться условия для дальнейшего развития аграрного сектора. Необходимо постоянно улучшать имеющиеся виды государственной поддержки фермеров, которые трудятся и обеспечивают страну мясом и молоком. Такие меры поддержки всегда нужно обсуждать с людьми, работающими на земле, и обязательно учитывать их мнения и предложения. Также очень важно развивать переработку сельхозпродукции и замещать импорт продукцией собственного производства, сказал вице-спикер палаты.

Депутаты отметили, что, несмот­ря на позитивные тенденции и принятые меры государственной поддерж­ки, доля переработки сельскохозяйственной продукции в общем объеме производства все еще остается низкой.

Сенатор Закиржан Кузиев констатировал, что на внутреннем рынке продуктов питания в значительной степени присутствует импорт, причем и по тем видам продовольственных товаров, которые традиционно производились на отечественных предприятиях. Это масло сливочное и растительное, сыры и творог, колбасные изделия, плодоовощные и мясные консервы. При этом отмечаются низкая доля переработки производимой в стране сельскохозпродукции и недозагруженность производственных мощностей перерабатывающих предприятий.

Одной из основных причин сложившейся ситуации являются мелкотоварный характер производства, неразвитость системы заготовки и продвижения сельскохозпродукции, наличия на рынке фальсифицированной дешевой продукции и, как следствие, неконкурентоспособность отечественных производителей. Усиление роли посредников в реализационной сети практически полностью исключило взаимосвязь производителей и переработчиков.

Мировой опыт показывает, что, решая задачи развития АПК, попутно можно решать и социальные вопросы. Это доступное и качественное продовольствие, занятость, современная инфраструктура и коммуникации.

В докладе, с которым на правчасе выступил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, было подробно рассказано о показателях и данных АПК, о государственной поддержке отрасли, реализации нацпроектов. Казахстан сегодня пытается создать собственные направления по переработке сельскохозяйственной продукции, развитию экспортного потенциала и импортозамещения. По мнению экспертов, в нашей стране, помимо освоения современных технологий и новшеств в АПК, предстоит решать целый ряд накопившихся системных проблем в сфере переработки сельхозпродукции.

В частности, отмечали сенаторы, в сфере переработки зерна ключевая роль отводится мукомольному производству. Вместе с тем в последнее время накопились большие проблемы в этой отрасли, которые ставят под угрозу ее развитие в целом. Если 15 лет назад Казахстан был мировым лидером по количеству производимой муки с 270 предприя­тиями, то сейчас из них работают меньше трети.

Причина – большая конкуренция на рынке. В этих условиях нам необходимо принять одно из двух решений: восстановить свои позиции на международном рынке или переходить на более глубокую переработку зерна.

В первой стадии переработки зерна мы получаем крупы, муку, чем и занимаются многие переработчики.

– Необходимо стимулировать наших производителей на более глубокую переработку зерна, при которой можно получить широкий перечень различной продукции в виде глюкозно-фруктозного сиропа, аминокислоты, лизина, витаминов, пищевых добавок и биополимеров. Это продукты с высокой добавочной стоимостью. Например, с одной тонны зерна, которая стоит 102 тысячи тенге, при переработке в муку мы получаем 146 тысяч тенге, а при его глубокой переработке на составляющие получаем в среднем 585 тысяч тенге, где добавочная стоимость возрастает на 400%, – дал расклад сенатор Кузиев, отметив, что, к сожалению, вопросы глубокой переработки зерна остаются вне поле зрения.

Разработанная МСХ программа развития сахарной отрасли не работает. Согласно плану в 2021 году производство сахара из отечественного сырья должно было увеличиться до 121 тыс. тонн, а фактически произвели всего лишь 39 тыс. тонн.

Специалисты отмечают, что для увеличения посевных сахарной свеклы фермерам не хватает соответствующей техники, семян и поливных земель. При этом программа предполагает на 2022–2026 годы финансирование из бюджета в объеме 495 млрд тенге.

По данным Бюро национальной статистики, в 2022 году в стране собрали 360 тыс. тонн хлопка-сырья. При этом лишь 15% хлопка подвергается переработке.

Хлопковое волокно – это одно из самых важных звеньев всей текстильной промышленности, оно продается нами за рубеж в непереработанном виде. За прошлый год экспорт составил 30,2 тыс. тонн хлопкового волокна. Наши покупатели – это Молдова, Латвия, Турция, Узбекистан и Китай. К слову, последние три страны являются крупными поставщиками в Казахстан ниток, различных тканей, домашнего текстиля и одежды. Не исключено, что часть этой импортной одежды произведена из нашего хлопка.

Из оставшихся 15% сырья, которое перерабатывается на отечественных предприятиях, выпускают хлопок и хлопчатобумажные ткани.

Одна тонна хлопка-волокна сегодня стоит 285 тыс. тенге, а стоимость переработанной с этой же тонны суровой ткани или комплектов постельного белья составляет уже 2,9 млн тенге, то есть добавочная стои­мость – более 300%! В то же время 85% хлопка-волокна из Казах­стана уходит за рубеж по бросовым ценам. В итоге удельный вес текстильной и швейной промышленности в общем ВВП республики составляет немногим более 0,01%. Для сравнения: в Германии и США доля этой отрасли достигает 9%, в Турции и Китае – 12%, а в Индии – свыше 16%.

Отдельный и наболевший вопрос – переработка животноводческой продукции. В 2022 году производство шерсти и шкур крупного и мелкого рогатого скота составили 40,6 тыс. тонн и 11,4 млн штук соответственно. При этом из этого общего объема шерсти направлено на переработку и экспортировано 6,6 тыс. тонн, или 16%, в немытом виде вывезено 900 тонн, или 2,2%, непереработанный остаток – более 33 тыс. тонн, или 82%.

Примерно такая же картина со шкурами, то есть из полученных в 2022 году шкур было переработано всего 13,4%. Более 80% шерсти и кожи производят личные подсобные хозяйства.

– Ни для кого не секрет, что основная часть непереработанного сырья вывозится на мусорные свалки и растаскивается собаками по аулам либо сжигается, что негативно сказывается на санитарно-эпидемио­логической ситуации на местах и приводит к разным болезням. Впрочем, реальность, сложившаяся в отечественной сфере переработки, не мешает оставаться двум названным видам животноводческого сырья самым востребованным товаром на мировом рынке. На самом деле, как считают эксперты, заниматься производством шерсти и шкур выгодно. Причем они могут приносить гораздо больше доходов, чем даже продажа мяса скота, при условии качественной, отвечающей всем стандартам технологической переработки, – отметил депутат Кузиев.

Сенаторы признали, что в Казахстане до сих пор нет объективного учета производства и движения сельхозпродукции. Было отмечено, что государственным органам необходимо пересмотреть методы насыщения внутреннего рынка продовольственными товарами, используя стимулирующие меры воздействия взамен регулирующих.

В ходе правчаса с докладами выступили и приглашенные гости, в их числе – представители заинтересованных госорганов, ассоциаций и бизнес-сообщества. Также были обсуждены меры повышения инвестиционной привлекательности птицеводства, проблемы развития мясоперерабатывающей отрасли, развития отечественной зернопереработки.

По итогам обсуждения депутатами Сената были выработаны рекомендации, которые будут направлены в соответствующие государственные органы.

#Сенат #АПК #сельхозпродукция

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