Бруцеллез доводит до слез

Четвертый месяц подряд пребывают в стрессовом состоянии из-за изъятия скота жители села Ленинское Аккайынского района. Держать скотину здесь и так не слишком просто, ибо корма дорогие, пастбищ не хватает, а тут еще и бруцеллез!

Последний случай выявления больного скота произошел 7 августа. В ходе так называемых оздоровительных мероприятий в Ленинском были установлены девять заболевших коров.

С тяжелым вздохом жительница села Ленинское Алия Жузенова рассказывает:

– На следующей неделе опять состоится забор крови у коров. Ветеринары делают это без нас. Они устроили на пастбище «раскол». Загоняют в него всех коров. И без нашего ведома проводят их обследование. Мы только расписываемся. Хочешь – не хочешь, а надо! Да, девять голов опять ушли. Мои коровы пока вроде здоровы. Но что будет через неделю, никто не знает.

– Как возмещают вам ваши потери?

– 150 тысяч тенге за мою корову выплатил мясокомбинат, еще 110 тысяч получила от государства. Но на эти деньги добрую корову сейчас не купишь. Хорошая животина у нас стоит 450 тысяч тенге.

Ограничительные мероприятия, по данным управления ветеринарии акимата Северо-Казахстанской облас­ти, действуют в селах Камышлово и Ленинское Аккайынского района, а также на трех улицах села Талшик Акжарского района.

С начала 2023 года в пяти районах области выявлено 170 голов больного бруцеллезом скота. Для сравнения: за аналогичный период 2022-го были обнаружены 722 больные коровы.

Ограничительные меры по бруцеллезу означают ограничения на закуп молока и мяса, а также на вывоз сельскохозяйственной продукции. Больной скот отправляется на забой.

Пресс-секретарь областного управления ветеринарии Аманжол Нуртазин сказал в этой связи:

– С пятого мая по седьмое августа 2023 года вспышка бруцеллеза наблюдалась в селе Ленинское Аккайынского района. Здесь выявлены 63 коровы с бруцеллезом, из них 54 – в ходе плановых проверок, еще девять – во время оздоровительных мероприятий. Бруцеллез диагностирован у животных из личных подсобных хозяйств.

На вопрос, когда ограничения будут сняты, Аманжол Нуртазин ответил:

– Если после специальных лабораторных исследований бруцеллез не будет выявлен у оставшегося ­скота, то огра­ничения будут сняты. В настоящий момент больной скот отправлен на забой. Владельцы могут осуществить его сами на ветеринарных станциях или у частных предпринимателей. За 41 корову уже выплачено 5,3 миллио­на тенге. Выплаты производятся из расчета, что 30% стоимости животного возмещается из областного бюджета, а 70% оплачивает убойный цех.

Ранее главный государственный ветеринарный инспектор Аккайынской районной территориальной инспекции Серик Биболсынов объяснил вспышку бруцеллеза ранней весной и тем, что переносчиками бруцеллеза могли стать крысы и собаки. Возбудители бруцеллеза выделяются с молоком, мочой и околоплодными водами. От человека к человеку бруцеллез не передается, поэтому изоляция не требуется.

В Казахстане туши бруцеллезных коров, свиней, лошадей и овец не уничтожаются даже при патологических изменениях. Мясо таких животных после санитарного убоя подвергается глубокой термической обработке и идет на колбасу и консервы. Заразиться недугом можно лишь при контакте с больным животным, или употребив в пищу некипяченое молоко и изготовленные из него продукты – творог, сметану и сыр.