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Будь избирателем смолоду!
Асель Муканова

В Центральной избирательной комиссии состоялось первое заседание Клуба молодых избирателей на тему «Молодежь и выборы».

Клуб молодых избирателей создан по инициативе председателя ЦИК Нурлана Абдирова в качестве консультативно-совещательного органа при Центр­избиркоме. Основная его цель – привлечь внимание молодежи к актуальным вопросам избирательного процесса, повысить их электоральную активность и правовую культуру.

Открывая заседание, Нурлан Абдиров отметил, что работа с молодежью – новый вектор деятельности Центризбиркома. Клуб молодых избирателей станет третьей площадкой, действующей при ЦИК, вместе с рабочей группой по вопросам лиц с инвалидностью и экспертно-методическим советом.

– Выборы – очень значимый правовой и общественно-политический процесс. Конституция гласит, что народ осуществ­ляет власть через республиканский референдум и свободные выборы. Поэтому необходимо развивать электоральную культуру избирателей, в частности, молодежи. Ведь она – наше будущее,  – подчеркнул глава ЦИК.

Необходимость регулярных встреч с молодым поколением избирателей Нурлан Абдиров обосновал цитатой профессора психологии Мартина Баррета из Великобритании: «За последние 20 лет во многих странах наблюдается падение явки молодежи в ходе выборов, которая пользуется своим избирательным правом реже, чем представители старших поколений. Это указывает на наличие кризиса гражданского и политического участия молодежи. Участие человека в политической деятельности в более позднем возрасте обусловлено привычками, усвоенными в юности».

Членами клуба стали руководители и активисты республиканских и региональных молодежных организаций, работники региональных молодежных ресурсных центров, комитетов по делам молодежи учебных заведений, студенты, магистранты и докторанты вузов. Состав будет постоянно расширяться.

В ходе заседания состоялась активная и живая дискуссия по разным направлениям избирательного процесса. Молодые избиратели получили ответы на все интересующие их вопросы.

Молодежный активист Олжас Сулейменов поделился личным опытом участия в выборах и республиканском референдуме. Елена Данилова рассказала о проекте «Укрепление электоральной культуры и активности населения», а Динара Садуакасова – о результатах исследований электоральной активности молодежи.

До заседания клуба молодые люди участвовали в семинаре, организованном Центризбиркомом совместно с Академией государственного управления. По словам директора молодежного ресурсного центра области Улытау Акерке Ахметжановой, это был очень интересный и познавательный опыт.

– Здесь мы изучили законодательство о выборах, вопросы их планирования, организации и финансирования. Обсудили деятельность наблюдателей, важность работы со СМИ, а также то, как определять фейки. То есть полностью разобрали избирательный процесс. Теперь я знаю все тонкости и поведу за собой молодежь, так как являюсь лидером общественного мнения в своем регионе. Хочу, чтобы молодежь узнала то же, что и я, чтобы понимала, какую важную роль играют выборы, ведь мы выбираем наше будущее, страну, в которой будем жить, – рассказала в интервью Акерке Ахметжанова, подчерк­нув, что зачастую молодежь не ходит на выборы просто по причине недостаточной информированности.

Сотрудник молодежного ресурсного центра Актюбинской области Азат Уразалин тоже рассказал, что узнал много нового о выборном процессе и теперь постарается передать свои знания другим.

– Думаю, что в предстоящих выборах будет больше участвовать молодых людей. В стране идут демократические процессы, с этим связано большое количество выборов. В прошлом году выбирали сельских акимов, в следующем планируются выборы акимов районов. Теперь вот внеочередные выборы президента,  – говорит Азат. – В нашем обществе проходят позитивные изменения. Мы все первого сентября слушали Послание Президента. Формируется новая политическая система. Главное для меня – сокращен срок президентства, власть передается народу и его представителям в Парламенте и маслихатах. Новый Казахстан для меня – это прежде всего Справедливый Казахстан.

В завершении Нурлан Абдиров призвал участников клуба к плодотворному сотрудничеству и диалогу.

– Для нас очень важны ваши мнения и предложения по самому широкому спектру вопросов избирательного процесса. Мы намерены работать в таком же открытом и конструктивном формате. Вы – наша будущая интеллигенция, и я был бы рад, если бы опыт общения в клубе помог вам стать депутатами Парламента, маслихатов, акимами или членами Центральной избирательной комиссии, – обратился к молодым избирателям председатель ЦИК.

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