Свежий выпуск Будет жесткий спрос 18 ноября 2022 г. 0:08 Дмитрий Норкин Министр культуры и спорта Даурен Абаев по поручению Президента страны провел в столице большое совещание по вопросам подготовки национальных сборных команд к летней Олимпиаде-2024 в Париже (Франция). В ходе совещания рассмотрены промежуточные итоги выступлений казахстанских спортсменов на крупных международных стартах, изменения в системе подготовки атлетов, медико-биологическое обеспечение и антидопинговые программы, а также состояние и развитие олимпийских видов спорта в регионах страны. Глава спортивного ведомства, обращаясь к участникам встречи, отметил, что необходимо сфокусировать внимание не на количестве олимпийских лицензий, а на качестве медалей, так как общий командный зачет ведется по количеству золотых наград. Кроме того, одной из основных задач, поставленных перед тренерами и руководством федераций, стало омоложение составов сборных команд и проведение прозрачного отбора на крупные международные старты. – Для развития спорта высших достижений выделяются большие деньги, создаются необходимые условия, оказывается поддержка. При этом вы должны понимать, что министерство не занимается благотворительностью. Будет жесткий спрос. Спорт высших достижений – это конкретные результаты, а все остальное – физкультура. Нам нужны новые победы, – сказал Даурен Абаев. В свою очередь руководитель Дирекции развития спорта Оралбай Жаксымбетов в своем выступлении отметил, что в Париже будет разыграно 329 комплектов медалей, это на 10 меньше, чем на предыдущей олимпиаде (в японском Токио разыгрывалось 339 комплектов). К слову, сборные команды нашей страны с начала этого года завоевали 140 медалей, приняв участие в 19 чемпионатах мира и 20 чемпионатах Азии по олимпийским видам спорта: из них 35 золотых, 40 серебряных, 65 бронзовых. До конца 2022 года наши спортсмены примут участие еще в трех чемпионатах мира и трех чемпионатах Азии. Также о результатах работы сделали доклады директора Центра спортивной медицины и реабилитации Азамат Нурматов, Национального антидопингового центра Майра Бакашева, руководители управлений спорта акиматов ряда областей, представители спортивных федераций и другие ответственные лица. – Мы будем уделять большое внимание прозрачности процедур отбора. Скоро министерство запустит систему e-sport, которая позволит отслеживать все достижения спортсменов, график участия в соревнованиях. Это прежде всего вопрос справедливости. Должна быть здоровая конкуренция, – добавил Даурен Абаев. В то же время немало уже сделано в части совершенствования подготовительного процесса. Увеличено количество штатной численности спортсменов с тысячи единиц до 3 тыс. «Удлиняется» скамейка запасных на случай травм, снижения результативности или дисквалификации первых номеров команд. Ведется работа по закреплению за национальными сборными командами имеющихся спортивных объектов вне зависимости от их формы собственности. Это позволит нашим спортсменам регулярно тренироваться не только на базе государственных, но и частных, а также спортивных объектов, находящихся в доверительном управлении. Увеличены заработные платы спортсменов, тренеров и спортивных судей. Утверждены натуральные нормы для закупа инвентаря и оборудования. Пересмотрен и тренерский состав национальных сборных. В 20 из 46 летних олимпийских видов спорта назначены новые главные тренеры, по 13 видам спорта приглашены тренеры-консультанты из Австрии, Германии, Сербии, Македонии, Греции, Кореи, Франции и др. Ведется работа по модернизации действующего Центра спортивной медицины и реабилитации в части укрепления материально-технической базы, закупа восстановительных средств и спортивного питания, витаминов, обучения имеющихся и приглашения иностранных специалистов, пересмотра перечня фармакологического и медико-биологического обеспечения. Также руководителям управлений спорта поручено пересмотреть принципы и подходы работы школ высшего спортивного мастерства с учетом приоритетности олимпийских видов спорта, совместно с федерациями разработать Единый стандарт подготовки спортивного резерва и программы обучения.