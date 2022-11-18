Министр культуры и спорта Даурен Абаев по поручению Президента страны провел в столице большое совещание по вопросам подготовки национальных сборных команд к летней Олимпиаде-2024 в Париже (Франция).

В ходе совещания рассмотрены промежуточные итоги выступлений казах­станских спортсменов на крупных международных стартах, изменения в системе подготовки атлетов, медико-био­логическое обеспечение и антидопинговые программы, а также состояние и развитие олимпийских видов спорта в регионах страны.

Глава спортивного ведомства, обращаясь к участникам встречи, отметил, что необходимо сфокусировать внимание не на количестве олимпийских лицензий, а на качестве медалей, так как общий ­командный зачет ведется по количеству золотых наград. Кроме того, одной из основных задач, поставленных перед тренерами и руководством федераций, стало омоложение составов сборных ­команд и проведение прозрачного отбора на крупные международные старты.

– Для развития спорта высших дости­жений выделяются большие деньги, соз­даются необходимые условия, оказывается поддержка. При этом вы должны понимать, что министерство не занимается благотворительностью. Будет жесткий спрос. Спорт высших достижений – это конкретные результаты, а все остальное – физкультура. Нам нужны новые победы, – сказал Даурен Абаев.

В свою очередь руководитель Дирекции развития спорта Оралбай Жаксымбетов в своем выступлении отметил, что в Париже будет разыграно 329 комплектов медалей, это на 10 меньше, чем на предыдущей олимпиаде (в японском Токио разыгрывалось 339 комплектов). К слову, сборные команды нашей страны с начала этого года завоевали 140 медалей, приняв участие в 19 чемпионатах мира и 20 чемпионатах Азии по олимпийским видам спорта: из них 35 золотых, 40 серебряных, 65 бронзовых. До конца 2022 года наши спортсмены примут участие еще в трех чемпионатах мира и трех чемпионатах Азии.

Также о результатах работы сделали доклады директора Центра спортивной медицины и реабилитации Азамат Нурматов, Национального антидопингового центра Майра Бакашева, руководители управлений спорта акиматов ряда областей, представители спортивных федераций и другие ответственные лица.

– Мы будем уделять большое внимание прозрачности процедур отбора. Скоро министерство запустит систему e-sport, которая позволит отслеживать все достижения спортсменов, график участия в соревнованиях. Это прежде всего вопрос справедливости. Должна быть здоровая конкуренция, – добавил Даурен Абаев.

В то же время немало уже сделано в части совершенствования подготовительного процесса. Увеличено количест­во штатной численности спортсменов с тысячи единиц до 3 тыс. «Удлиняется» скамейка запасных на случай травм, снижения результативности или дис­квалификации первых номеров команд. Ведется работа по закреплению за национальными сборными командами имеющихся спортивных объектов вне зависимости от их формы собственнос­ти. Это позволит нашим спортсменам регулярно тренироваться не только на базе государственных, но и частных, а также спортивных объектов, находящихся в доверительном управлении. Увеличены заработные платы спорт­сменов, тренеров и спортивных судей. Утверждены натуральные нормы для закупа инвентаря и оборудования. Пересмотрен и тренерский состав нацио­нальных сборных. В 20 из 46 летних олимпийских видов спорта назначены новые главные тренеры, по 13 видам спорта приглашены тренеры-консультанты из Австрии, Германии, Сербии, Македонии, Греции, Кореи, Франции и др. Ведется работа по модернизации действующего Центра спортивной медицины и реабилитации в части укреп­ления материально-технической базы, закупа восстановительных средств и спортивного питания, витаминов, обучения имеющихся и приглашения иностранных специалистов, пересмотра перечня фармакологического и медико-биологического обеспечения.

Также руководителям управлений спорта поручено пересмотреть принципы и подходы работы школ высшего спортивного мастерства с учетом приоритетности олимпийских видов спорта, совместно с федерациями разработать Единый стандарт подготовки спортивного резерва и программы обучения.