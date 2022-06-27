Официально
Bugin Holding привлек инвестиции в размере $2,4 млн

Bugin Holding, объединяющий несколько казахстанских IT-проектов, привлек инвестиции на сумму $2,4 млн. Это позволило компании стать самым быстрорастущим технологическим холдингом в Казахстане в постпандемийный период. Инвесторами выступили бизнесмен Балтабек Мукашев и EPG Education, фонд развития человеческого капитала. Планируется, что привлеченные средства пойдут на развитие существующих и новых продуктов холдинга, а также выход на зарубежные рынки. 

Основная цель холдинга – делать людей счастливыми и успешными посредством развития их человеческого потенциала. Поэтому своей миссией компания видит развитие онлайн-образования на всех ступенях – от дошкольного до профессионального. 

Так, флагманский продукт холдинга – платформа для образования нового поколения Daryn.online. Проект приносит около 80% выручки. Daryn.online предоставляет ученикам возможность пройти дополнительное обучение по всем основным школьным дисциплинам и внешкольным предметам, таким как: математика, физика, история Казахстана, программирование и др. Кроме того, желающие могут выбрать курсы по подготовке к ЕНТ, пройти пробные тесты и даже подготовиться к различным олимпиадам. Примечательно, что и учителя тоже могут пользоваться материалами на данной платформе. Преподавателям они помогут повысить мотивацию и улучшить результаты учащегося. 

- Задачей EPG Education является создание качественных и доступных школ. Инвестиции в лидера онлайн-образования Daryn.online помогут нам создать оптимальный формат онлайн- и офлайн-обучения. Данный инструмент способствует миллионам учеников по всему Казахстану получить качественное доступное образование, - комментирует директор EPG Education Досым Бесбай.

Сегодня Daryn.online можно смело назвать ведущей площадкой в сегменте школьного онлайн-образования в Казахстане: на платформе зарегистрировано 3,6 млн. школьников и более 350 тыс. учителей. Ежемесячно ресурс посещают 4 млн. раз. В базе Daryn.online находится более 24 тыс. видеоуроков и 250 тыс. тестовых заданий. Особо стоит отметить, что более 1,2 млн. учеников прошли симулятор ЕНТ на платформе. 

- Продукты Bugin Holding, включая ресурс Daryn.online, дают школьникам регионов возможность обучаться на государственном языке, стирая географические ограничения. Они могут получать знания у лучших учителей из крупных городов, используя эту площадку. Я сам учитель и знаю, что нужно школьному образованию.  Поэтому нам не безразличны подобные инициативы.
Кроме того, молодые и амбициозные специалисты из Bugin Holding предлагают инновационные стандарты в обучении, стремясь вывести его на новый уровень. Так, разделяя цели своих партнеров, мы приняли решение поддержать молодую IT-компанию из Казахстана, у которой есть большой потенциал для выхода на зарубежные рынки. В ближайшее время в наших планах – внедрить эти проекты во все тюркоязычные страны, - добавляет бизнесмен, инвестор Балтабек Мукашев. 

Помимо Daryn.online, холдинг объединяет такие проекты, как: Ordagen, Daryn Tandau, Daryn Teacher, Bugin.kz и EduСenter. Ordagen – это социально-познавательный проект, направленный на формирование современного мировоззрения у молодого поколения и детей. Его цель – адаптация общих человеческих ценностей к формату новых, современных технологий и формирование высокой культуры будущих поколений через сказки.  Daryn Tandau – это платформа, способствующая становлению успешного специалиста путем предоставления ему возможности сделать правильный выбор профессии и ВУЗа. Коммуникационная платформа Daryn Teacher соединяет учителя и ученика: посредством видеозвонка пользователи могут моментально получить ответ на любой интересующий их вопрос касательно общеобразовательных предметов. Bugin.kz – это информационный веб-портал, где собрана самая актуальная информация о последних событиях и происшествиях. Ресурс EduСenter предназначен для репетиторов, блогеров, инфобизнесменов и тех, кто хочет открыть свои онлайн-курсы. Его уникальная особенность заключается в том, что он адаптивен в соответствии с запросами каждого эксперта. 

- В Казахстане много успешных компаний, которые развиваются в сфере IT. Мы – первая казахскоязычная IT-команда, которая привлекла большой объем инвестиций и сформировала собственную экосистему. Уверены, что развивая и продвигая IT-продукты, сделанные обычными казахстанскими парнями, мы укрепим свою конкурентоспособность для покорения международной арены, - заключает генеральный директор и основатель Bugin Holding Айбек Куатбай. 

Привлеченные деньги пойдут на развитие существующих проектов холдинга в Казахстане, а также на создание новой LMS-системы (автоматизация процессов школы) и первой гибридной школы в СНГ. Кроме того, средства будут также направлены на вывод Daryn.online и EduCenter в другие страны уже в этом году. Ожидается, что выручка Bugin Holding в 2022 году составит около 2,8 млрд. тенге. 

Популярное

Все
В мире наступает эра глобального дефицита?
Большие перемены Жетысу
Новую школу признали аварийной после 5 лет эксплуатации в Кызылординской области
Госзакупки по-новому
Перерождение "третьего сектора" Казахстана
Быстрое питание всегда приводит к негативным последствиям в организме – врач-гастроэнтеролог
Правоохранительная система: в Новый Казахстан – по новым правилам
"Готова оплатить детектор лжи за руководство КФШ" – Бибисара Асаубаева
Традиция древняя и современная
Решил уйти в отставку
Праздник для будущих чемпионов
Семья – высший приоритет
Акценты расставлены
Распоряжение Президента Республики Казахстан
Путешествие в историю человечества
Приятное с полезным
Учебники тюркского мира
Стимулы для роста
Символы родной страны
Подвели итоги конкурса
45-градусная жара придет в Казахстан
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
На сообщения о задержке Казахстаном российских вагонов с углем отреагировали в МИИР
Цены в школьных столовых ужаснули министра просвещения
"Намеренно травят" – пальмовым маслом пугают казахстанцев в соцсетях
Казахстанские школы обяжут публиковать меню в Интернете
Уроки истории: как начиналась самая тяжелая и жестокая война XX века
16-летнюю школьницу будут судить за убийство матери в Актобе
Марат Башимов высказался о прошедшем Национальном курултае
Убившая родную мать актюбинская школьница впервые рассказала подробности преступления
Я – новый хозяин: рейдеры в Казахстане вышли на новый уровень махинаций
Медицинский поезд посетит новые области Казахстана – расписание
Новая стратегия независимого Казахстана
Умер певец Пьер Нарцисс
Семья из четырех человек погибла при пожаре в Житикаре – СМИ
Казахстанская гонщица завоевала историческую медаль чемпионата Азии
Водный вопрос может снова обостриться в Атырауской области
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев принял участие в церемонии открытия Катарского экономического форума
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана

Читайте также

Официально
Привлечение инвестиций для восполнения минерально-сырьевой …
Официально
Мастер-класс по травматологии с участием известного професс…
Официально
Маулен Ашимбаев: Главная цель проводимых реформ – построени…
Официально
Фонд «IQanat» расширяет доступ сельских учеников к качестве…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]