Около 7 млн бюджетных тенге проиграл азартный бухгалтер в ЗКО

Коррупция
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Он незаконно использовал ЭЦП-ключ руководства

Изображение: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Бухгалтер-лудоман госучреждения осужден на 3,5 года лишения свободы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Западно-Казахстанской области.

Нарушителя лишили права заниматься бухгалтерской деятельностью на тот же срок. 

Как выявила проверка, он незаконно использовал ЭЦП-ключ руководства и перечислил на свой счет бюджетные средства на сумму почти 7 млн тенге.

«По данному факту прокуратурой начато досудебное расследование по пункту  части 3 уголовной статьи "Присвоение и растрата вверенного имущества в крупном размере". Подсудимым возмещен ущерб лишь на 1 млн тенге. Согласно показаниям подсудимого в суде, похищенные средства он потратил на онлайн азартные игры», – сообщили в прокуратуре. 

Приговор не вступил в законную силу.

#хищение #бухгалтер #бюджет #азартные игры #лудоман

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