Около 7 млн бюджетных тенге проиграл азартный бухгалтер в ЗКО

Он незаконно использовал ЭЦП-ключ руководства
Бухгалтер-лудоман госучреждения осужден на 3,5 года лишения свободы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Западно-Казахстанской области.
Нарушителя лишили права заниматься бухгалтерской деятельностью на тот же срок.
Как выявила проверка, он незаконно использовал ЭЦП-ключ руководства и перечислил на свой счет бюджетные средства на сумму почти 7 млн тенге.
«По данному факту прокуратурой начато досудебное расследование по пункту части 3 уголовной статьи "Присвоение и растрата вверенного имущества в крупном размере". Подсудимым возмещен ущерб лишь на 1 млн тенге. Согласно показаниям подсудимого в суде, похищенные средства он потратил на онлайн азартные игры», – сообщили в прокуратуре.
Приговор не вступил в законную силу.