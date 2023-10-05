Бухгалтер яслей-сада почти 2 года баловала себя завышенной зарплатой в Кокшетау

Бухгалтера яслей-сада осудили за мошенничество в Кокшетау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда.

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Бухгалтер яслей-сада Е. почти 2 года незаконно начисляла себе завышенную заработную плату, пользуясь ЭЦП-ключом заведующей. С 2021 по 2022 годы ей удалось похитить более 7 млн бюджетных тенге (пункт 1 части 3 уголовной статьи 99 – мошенничество в крупном размере).

Вина женщины подтверждена заключением аудиторской компании, показаниями свидетелей, результатами специальных оперативно-розыскных мероприятий, платежными поручениями.

В суде Е вину признала, раскаялась, частично погасила ущерб.

Бывшего бухгалтера дошкольного учреждения приговорили к 3,5 годам лишения свободы, без права отныне заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью.

У осужденной на иждивении трое малолетних детей, поэтому исполнение наказания отсрочено на 5 лет.

Материальный ущерб государству взыскан.

Приговор не вступил в силу.

Также суд вынес частное постановление управлению образования за халатное отношение должностных лиц к своим функциональным обязанностям и отсутствие должного контроля.