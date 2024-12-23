Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая

Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

Потерявшая карту не подозревала о пропаже

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Полицейские в городе Аксай установили подозреваемого, использовавшего найденную банковскую карту для покупок на сумму свыше 400 тысяч тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Установлено, что женщина потеряла свою карту и даже не подозревала об этом. Так как она не пользовалась картой, а использовала приложение банка, то заметила списание денег только спустя месяц после утери.

Тем временем, 33-летний житель города Аксай, найдя карту, совершил ряд покупок, в том числе он покупал продукты питания, спиртные напитки и даже купил букет цветов жене.

Полицейские установили подозреваемого. В отношении него начато досудебное расследование.

Стражи порядка напоминают гражданам о необходимости быть внимательными и бдительными. В случае потери банковской карты, необходимо незамедлительно сообщить об этом в банк и заблокировать карту, чтобы предотвратить возможное использование её третьими лицами.

#покупки #банковская карта #утеря

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