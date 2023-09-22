Булат Дембаев освобожден от должности заместителя генпрокурора

Указы и распоряжения
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

На эту должность он был назначен в апреле 2019 года, заменив на этом посту Андрея Лукина.

Фото: gov.kz

Распоряжением главы государства Дембаев Булат Бекназарович освобожден от должности заместителя генерального прокурора Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба президента РК, передает Kazpravda.kz.

Трудовую деятельность Булат Дембаев начал в 1990 году стажером помощника прокурора района Костанайской области.

В 1991-2000 годы – помощник, старший помощник прокурора  района Костанайской области, прокурор отдела, начальник отдела прокуратуры этой же области, заведующий отделом аппарата акима области, прокурор отдела, старший прокурор отдела Генеральной прокуратуры, старший помощник генерального прокурора, начальник отдела Генеральной прокуратуры.

В 2000-2002 годы - прокурор Алматинского района города Астаны.

В 2002-2007 годы - заместитель прокурора Костанайской области.

С 2007 по 2008 годы - заместитель прокурора города Астаны.

В 2008 году - начальник департамента по надзору за законностью рассмотрения уголовных дел в судах Генеральной прокуратуры.

В 2009-2012 годы - заместитель заведующего юридическим отделом Управления делами президента Республики Казахстан, начальник управления Комитета исполнения судебных актов организации деятельности частных судебных исполнителей Министерства юстиции.

В 2012-2017 годы - заместитель начальника, начальник департамента по надзору за законностью судебных актов и представительству интересов государства по уголовным делам Генеральной прокуратуры.

С 2017 по 2019 годы - прокурор города Нур-Султан.

С апреля 2019 года был заместителем генерального прокурора Республики Казахстан.

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