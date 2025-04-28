Буллинг в школе из-за видео: блогер извинилась перед мальчиком

Общество
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Дана Аменова
корреспондент

Девушка утверждает, что для нее это был большой урок, сообщает Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/daricorn.rr/

История с нашумевшим видео неожиданно получила продолжение. Скандально известная блогерша Daricorn (Дарига Нуркеева) извинилась перед несовершеннолетним героем своего видеоролика и его матерью.

Инцидент привлек внимание общественности после того, как Ольга Колузанова пожаловалась в соцсетях на то, что ее сын Рамзан стал жертвой буллинга в школе. 

«Еще раз хотела перед всеми извиниться. Это был большой урок для меня и всего Казахстана, что нельзя снимать маленьких детей без разрешения родителей. Мы полностью принимаем на себя всю ответственность», – говорит на видео в соцсетях Дарига Нуркеева.

Напомним, Ольга Колузанова рассказала, что ее ребенок получил психологическую травму. По ее словам, блогер для рекламы  кафе сняла ее сына на видео без разрешения и наложила на его слова о любимой еде «пицца» большими буквами нецензурное слово, чтобы собрать много просмотров, лайков и комментариев. Мальчик подвергся насмешкам в школе и кружках. 

#мальчик #школа #видео #буллинг #блогерша #Daricorn

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