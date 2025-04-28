Девушка утверждает, что для нее это был большой урок, сообщает Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/daricorn.rr/

История с нашумевшим видео неожиданно получила продолжение. Скандально известная блогерша Daricorn (Дарига Нуркеева) извинилась перед несовершеннолетним героем своего видеоролика и его матерью.

Инцидент привлек внимание общественности после того, как Ольга Колузанова пожаловалась в соцсетях на то, что ее сын Рамзан стал жертвой буллинга в школе.

«Еще раз хотела перед всеми извиниться. Это был большой урок для меня и всего Казахстана, что нельзя снимать маленьких детей без разрешения родителей. Мы полностью принимаем на себя всю ответственность», – говорит на видео в соцсетях Дарига Нуркеева.

Напомним, Ольга Колузанова рассказала, что ее ребенок получил психологическую травму. По ее словам, блогер для рекламы кафе сняла ее сына на видео без разрешения и наложила на его слова о любимой еде «пицца» большими буквами нецензурное слово, чтобы собрать много просмотров, лайков и комментариев. Мальчик подвергся насмешкам в школе и кружках.