Бурабайский Айболит

Питомник для животных основан в поселке Бурабай еще в 1976 году как «Дом для спасенных животных». Поначалу это был небольшой охотничий домик, куда из окрестностей привозили раненых животных и птиц. Со временем стало понятно, что подобный питомник, он же лечебница для братьев наших меньших, здесь очень нужен. Поэтому давно уже зоосад в курортной зоне работает круглый год, будучи в ведении ТОО «Бурабай Даму» Управления делами Президента РК.

«Постояльцы» в нем есть всегда. Пополняется контингент обитателей, как правило, с наступлением холодов, причем много птиц и животных поступает с переломами. Прак­тически каждую зиму здесь находится до 30 видов представителей местной фауны. К примеру, нынче в Бурабайском зоосаде остались зимовать 59 питомцев. Среди крылатых есть два красно­книжных – беркут и орел-могильник. Все обитатели зоосада проходят реабилитацию под чутким наблюдением бурабайского Айболита – опытного ветеринарного врача Ильдара Файзуллина.

Зимой самых теплолюбивых пернатых поселяют в специальном теплом небольшом зимнике. Рацион их в холодное время года становится разнообразнее, кормят их чаще обычного. В меню – дроб­леный ячмень, измельченные овощи, мясной или рыбный фарш, добавляется рыбий жир, кормовая ракушка и витаминные комплексы.

С наступлением весны подопечных выпускают в вольеры и на пруды питомника, выздоровевших и окрепших – на волю. Так, в мае прошлого года после полугодовой реабилитации из зоосада выпустили лебедя и пеликана.

К слову, на всей территории Государственного национального парка «Бурабай» обитает 197 видов птиц, 14 из которых занесены в Красную книгу Казахстана.