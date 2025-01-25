Буренки нынче довольны

На заснеженных просторах края зима в самом разгаре. Деревеньки, кажется, дремлют под снегом. Но фермерам на самом деле не до отдыха: сейчас для них главная задача – обеспечить условия для нормальной зимовки скота.

...Село Тарангул в Есильском районе. В просторных коровниках хозяйства «Азия Тарангул», рассчитанных на 800 голов, слышно ровное жужжание вентиляции и доильного оборудования.

Руководитель хозяйства Петр Гольцер говорит о том, что к зиме они подготовились основательно: сена для скота заготовили на полтора года вперед. Урожайность трав в минувшем году порадовала: 12–15 ц⁄га – почти в два раза больше, чем год назад. А еще для своих работников здесь построи­ли новое семейное общежитие на 16 квартир.

В селе Возвышенка (ТОО «Возвышенка СК») на зимовку отправлено 1 800 голов дойного стада. В помещении, наполненном мягким светом ламп, стоит современное доильное оборудование, работающее в режиме «Карусель». Здесь уже внедрены цифровые технологии: каждая корова оснащена датчиком, который передает данные о ее состоянии в информационную систему, что позволяет своевременно реагировать на малейшие отклонения от нормы.

В беседах с фермерами выяс­няется, что нынешняя зима стала легче благодаря рекордному урожаю кормов. В прошлом году заготовлено 1,5 млн тонн сена – на 62,8% больше плана, его стоимость снизилась почти в два раза.

– В прошлом году приходилось на кормах экономить. А сейчас их хватит даже в случае наступления сильных морозов, – говорит хозяйка небольшого крестьянского хозяйства в Кызылжарском районе.

Но не все так просто. В степях, где лошади пасутся на свободном выгуле, погода может стать серьезным испытанием. Пастух в поле с биноклем в руках наблюдает за табуном.

– Если морозы станут сильными, подгоним лошадей поближе к деревне. Главное – не терять их из виду, – объясняет сельчанин.

Благоприятные погодные условия 2024 года способствовали высокой урожайности луговых трав. Численность поголовья сельскохозяйственных животных, вошедших в зимовку в Северо-Казах­станской области, составляет: по крупному рогатому скоту – 312 тыс. голов, по мелкому рогатому скоту – 401 тыс. голов, по лошадям – 150 тыс. голов.

Снижение стоимости сена в два раза по сравнению с предыдущим годом положительно повлияло на экономику хозяйств. Выступая с докладом на совещании по итогам социально-экономического развития региона в 2024 году, первый заместитель акима области Марат Тасмаганбетов отметил:

– Отрасль животноводства продолжает демонстрировать стабильный рост. В 2024 году обеспечено увеличение производства молока на 6,3 процента, яиц – на 6,1 процента.

По словам докладчика, чтобы добиться устойчивого роста объе­мов животноводческой продукции, важно обеспечить животных качественными кормами. Для зимовки во всех категориях хозяйств заготовлено 1,5 млн тонн сена – 162,8% от плана, 414 тыс. тонн сенажа – 176,7%, 515,8 тыс. тонн силоса – 185,5%, 1 310 тыс. тонн соломы – 151,1%.

Благодаря мерам государственной поддержки область сегодня занимает второе место в республике по надоям молока и первое – по валовому производству аграрной продукции (227,3 тыс. тонн).

В Северном Казахстане на данный момент насчитывается более 100 МТФ, из которых 42 – современные молочные комплексы, и все они являются промышленными, поскольку содержат от 400 до 1 800 голов дойного поголовья в каждой. К примеру, в ТОО «Возвышенка СК» имеется 1 800 голов, в ТОО «Атамекен Агро Корнеевка» – 1 400, в ТОО «Иван Зенченко» – 1 400 голов.

В 2024 году введено в строй 17 МТФ с проектной численнос­тью скота более 10 тыс. голов. При выходе на полную мощность эти фермы дополнительно произведут 65 тыс. тонн молока. Для этого в Северный Казахстан завезено более 3 000 голов племенного молодняка с высоким генетическим потенциалом из стран Европы и РФ.

– Наши достижения, – сказал Марат Тасмаганбетов, – итог реа­лизации инвестиционных проектов по программе «Тиражирование опыта СКО», которая была отмечена Главой государства и в настоящее время масштабируется по всей республике. В 2025 году строительство крупных ферм и расширение действующих продолжится. Так, к примеру, КТ «Зенченко и К» приступило к строительству молочной фермы на 8 000 голов с установкой доильного оборудования «Карусель» на 90 голов. На этой ферме будут применены современные цифровые технологии с элементами искусственного интеллекта. Комплекс станет самым крупным не только в республике, но и в Центральной Азии. Сумма инвестиций составит 9 миллиардов тенге, мощность фермы достигнет 25 тысяч тонн, появятся дополнительные 50 рабочих мест.

На базе Северо-Казахстанского научно-исследовательского института сельского хозяйства запущен уникальный проект под названием «Школа компетенции животноводов». Здесь учат не только теории, но и практике. В прошлом году было проведено 11 семинаров с привлечением зарубежных экспертов из Франции, Велико­британии, США, Украины и России, а также ученых Казахского агротехничес­кого университета им. С. Сейфуллина.

Практические занятия проходили с выездом в крупные хозяйства области. Проведено также 20 вебинаров по различным отраслям животноводства, в том числе по кормопроизводству. В итоге квалификацию повысили, получив новые профессиональные навыки, более 700 человек.

Фермер из района имени Габита Мусрепова, прошедший курсы, рассказывает:

– Теперь я понимаю, как составить правильный рацион для скота. Эти знания уже помогают: надои у моих коров выросли на 12 процентов.

…Возвращаясь в Петропавловск, я думал о том, что успех животноводства держится не только на технике, технологиях и запасах кормов, но и на самих людях. Трудолюбие и ответственный подход делают зимовку благополучной.