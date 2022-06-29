Быть не просто мамой

Свыше 13 тыс. жителей Алматы обратились в центры «Бақытты отбасы» в 2022 году.

Часть горожан благодаря центрам смогла найти работу, более 1 500 человек получили материальную поддержку от спонсоров. Об этом в ходе брифинга Региональной службы коммуникаций рассказала руководитель центра «Бақытты отбасы» города Алматы Зульфия Байсакова.

Напомним, центры «Бақытты отбасы», ориентированные на повышение качества жизни нуж­дающихся семей, начали открываться в каждом районе города с августа 2019 года, всего работают 9 центров. Известно, что сегодня в Алматы проживают 32 278 многодетных семей, 5 001 человек награждены подвес­ками «Алтын алқа» и «Күміс алқа».

– Наши центры занимаются сопровождением многодетных семей. Мы доводим до сведения населения информацию о проводимых социальных программах, содействуем в трудоустройстве, помогаем развитию и личностному росту членов многодетных и малообеспеченных семей, популяризируем семейные ценности, – сообщила Зульфия Байсакова.

Стоит отметить, что наряду с центрами «Бақытты отбасы» работает Центр развития традиционного ремесла, в котором тысячи человек прошли обучающие курсы, свыше тысячи женщин получили безвозмездные гранты на открытие и развитие собственного дела: швейных мастерских, кулинарий, типо­графий, студий красоты.

Получая в центре знания, женщины монетизируют их.

– К примеру, по программе Isker Ana матери и их семьи проходят профилирующие курсы, обучаются основам бизнеса. А затем открывают свое дело. Таким образом женщины демонстрируют, что дети не мешают успеху в карьере, бизнесе, а наоборот, приносят в их жизнь счастье, вдохновляют на новые дела, – подчеркнула спикер.

Кроме того, центры «Бақытты отбасы» оказывают помощь социально уязвимым слоям населения, есть несколько направлений: английский язык, компьютерная грамотность, швейное дело, бизнес-планирование, дизайн одежды, предпринимательство, бухгалтерия, кулинария, войлоковаляние, парикмахерские услуги.

Немаловажно, что центры посещают не только многодетные матери, но и дети, которых обучают игре на домбре, актерскому мастерству, танцам, рукоделию, СММ-маркетингу, дизайну одеж­ды. Ребятам также доступны курсы по русскому и английскому языкам, вокалу, хореографии. С начала года курсы окончили 1 611 человек.