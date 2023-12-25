Бывшего главу погранслужбы КНБ приговорили к 4 годам колонии

Экс-заместителя председателя КНБ – директора пограничной службы Дархана Дильманова приговорили к 4 годам лишения свободы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Военного суда Алматинского гарнизона

Фото: gov.kz

Как сообщается, Дархан Дильманов и другие должностные лица обвинялись в злоупотреблении властью, повлекшем тяжкие последствия, и получении взятки в крупном размере – части 3, 5 статьи 28, часть 2 статьи 450, подпункты 1, 2 и 4 части 3 статьи 366 УК РК.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления и личности суд назначил Дильманову по части 2 статьи 450 УК 4 года лишения свободы с конфискацией имущества.

«Д.Е. рассказал Д.Д. о разработанной преступной схеме перевалки грузов из Китая в Казахстан через пункт пропуска и необходимости его содействия в ее внедрении, при этом уточнив, что при успешном функционировании схемы он будет получать с этого определенный доход. Вследствие внедрения противоправной схемы перевалки грузов через пункт пропуска, не выезжая за его пределы и минуя общую очередь, совершено 1 750 круговых рейсов, что повлекло причинение крупного ущерба», – пояснили в суде.

Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, заключениями военно-уставных исследований, экспертиз, актами документальных ревизий.

Қ. вину не признал и просил оправдать его. Д. и другие вину полностью признали, раскаялись в содеянном.

Қ. признан виновным по части 5 статьи 28, подпунктам 1, 2, 4 части 3 статьи 366 УК РК и осужден к 5 годам лишения свободы.

Е. по подпунктам 1, 2, 4 части 3 уголовной статьи 366 с применением статьи 55 УК приговорен к штрафу в 30-кратном размере взятки – 38 010 000 тенге.

Остальным подсудимым по части 3 статьи 28, части 2 статьи 450 УК с применением статьи 55 УК назначены наказания от 3,5 до 5,5 года ограничения свободы, без конфискации имущества.

Все осужденные пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе. Приговор в силу не вступил.

Напомним, Дархан Дильманов находился под стражей с 22 июня 2022 года. Он был освобожден от должности зампредседателя КНБ РК – директора пограничной службы в начале апреля прошлого года.