Экс-директору Погранслужбы Дархану Дильманову продлили арест

Под стражей он находится с 22 июня 2022 года.

Фото пресс-службы КНБ РК

Экс-заместителю председателя Комитета национальной безопасности – директору Пограничной службы Казахстана Дархану Дильманову продлили арест до 22 марта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

"По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы от 20 февраля 2023 года, постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано продление срока нахождения под стражей в период ознакомления с материалами уголовного дела в отношении Д. сроком на один месяц, то есть до 22 марта 2023 года", – проинформировали в суде Алматы.

Напомним, 22 июня 2022 года в Комитете национальной безопасности Казахстана сообщили о задержании бывших руководителей Пограничной службы КНБ.

Говорилось, что в рамках проводимого Комитетом национальный безопасности досудебного расследования по фактам злоупотребления властью, выявленным на пограничных постах казахстанско-китайской границы, задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывшие заместитель председателя КНБ – директор Пограничный службы генерал-лейтенант Д. Дильманов, начальник отдела пограничного контроля "Нур Жолы" ДПС по Алматинской области майор Н. Арысбаев и другие лица.

Дархан Дильманов был освобожден от должности зампредседателя КНБ РК – директора Пограничной службы в начале апреля прошлого года.