Бывший налоговик с тремя сыновьями возрождает в сельской глубинке обанкротившееся хозяйство
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Жанат Сисекенова, Актюбинская область
Почти 20 лет Торегали Мухамеджан занимался в областном управлении по работе с несостоятельными должниками реабилитацией юридических лиц. За это время ему довелось столкнуться с сотней невеселых историй. Поэтому, уйдя с госслужбы, решил на собственном примере показать: реанимировать разорившееся хозяйство можно, законы действуют, государственная поддержка очевидна. Необходимы только настойчивость, специальные знания и умение видеть перспективу.