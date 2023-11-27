Бывший налоговик с тремя сыновьями возрождает в сельской глубинке обанкротившееся хозяйство

Общество
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Жанат Сисекенова, Актюбинская область

Почти 20 лет Торегали Мухамеджан занимался в областном управлении по работе с несос­тоятельными должниками реабилитацией юридических лиц. За это время ему довелось столк­нуться с сотней невеселых историй. Поэтому, уйдя с госслужбы, решил на собственном примере показать: реанимировать разорившееся хозяйство можно, законы действуют, государственная поддержка очевидна. Необходимы только настойчивость, специальные знания и умение видеть перспективу.

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Что касается понимания перс­пектив, умения мыслить масштабно, то с этим у одного из первых выпускников историчес­кого факультета Актюбинского пединститута все в полном порядке. Получил диплом, женился в начале лихих 90-х, когда в республике на сломе старого и зарождения нового начались кардинальные преобразования.

Пришлось поменять профиль работы. Освоить налоговую сферу, особенно ту ее часть, что регламентировала процедуры санации и банкротства юридических лиц. Не раз приходилось видеть, как иные хозяева относятся к делу – лишь бы сливки снять, а затем бросают объект на произвол судьбы…

– Мне было досадно, ведь государство выделяло на развитие бизнеса большие деньги. Объяснял: мол, реабилитация предоставляет шанс всем, но нередко сталкивался со скепсисом и недоверием. По закону государство дает целых пять лет на то, чтобы попытаться оздоровить хозяйство или предприятие. И этим шансом нужно умело воспользоваться. Ведь на данный период все приостанавливается: пеня, штрафные санкции. Снимаются аресты. Можно работать с банковскими счетами. Заключать новые договоры. Решил доказать – поднять заброшенное хозяйство можно, – говорит Торегали Булекович.

Жарсайский сельский округ, на территории которого находится бывшее хозяйство-банк­рот, удален от оживленных трасс. К нему ведет проселочная дорога, петляющая среди холмов, так что автомобиля порой совсем не видно из-за пыли.

Еще один поворот, и мы оказываемся на ровной возвышенности, которую занимают длинные восстановленные базы для скота. Три-четыре саманных домика поодаль, стену одного из них украшают солнечные батареи. Есть колодец.

Новенький трансформатор сияет свежей краской. Через пару километров за буграми открывается река Хобда. По электричес­ким столбам легко вычислить, где находится огород.

Пока на поле наполнялись картофелем мешки, хозяева рассказывали о своем хозяйстве. Сам, скажем так, идейный вдохновитель аграрной инициативы – Торегали Булекович – уроженец села Коктобе Хромтау­ского района, но почему-то ему приглянулось ТОО «Утепберген» в Хобдинском районе, выставленное на продажу за долги. Приобрел его в 2013 году с обязательством в определенный срок рассчитаться с кредиторами, в которых значились банки второго уровня, «Казагрофинанс», имелись и недоимки по налогам. За все про все требовалось вып­латить 80 миллионов тенге…

Полностью очиститься от долгов удалось только к 2021 году. Последние пару лет отец с сыновьями работают на себя. Новое хозяйство переименовали в ТОО «KMJ AgroInvest Company». В нем заложены имена сыновей: юриста Кобека, финансиста Жаннура и архитектора Мансура. Они согласились стать союзниками отца в необычном начинании, хотя, как видим, подобно родителю, также были далеки от сельскохозяйственного производства и совершенно не имели опыта в этой отрасли.

Как признаются члены семейного бизнеса, начало было нелегким. То ли прежние хозяева оставили о себе недобрую память, то ли конкуренты пос­тарались, но местное население в 2013 году встретило «понаехавших», мягко говоря, настороженно. Возникший сразу барьер семья преодолевала кропотливыми усилиями, изо дня в день доказывая серьезность своих намерений. Купили дом в Аксае, и с 2014 года имеют здесь постоянную прописку.

– В конце концов, добились уважительного отношения к себе и возрожденному хозяйству, – заключает старший сын Кобек.

Ранее он работал в департаменте госимущества и приватизации и департаменте по исполнению судебных актов. Именно он официально возглавил семейный бизнес, стал директором товарищества.

– «Глаза боятся, а руки делают» – такого принципа придерживается отец всю жизнь. Недавно смотрели сериал «Йеллоустоун» и что-то знакомое переживали, видели схожесть в каких-то эпизодах. Бывало, и мы сильно обжигались. Помню, к примеру, в 2016 году довелось пережить нашествие саранчи. Она полностью сожрала урожай. А следующие два года выдались засушливыми. То, что посеяли, не смогли собрать даже для возмещения собственных затрат, – рассказывает Кобек.

Всеми делами здесь предпочитают заниматься сами, не привлекая специалистов со стороны. Вникая в детали производства, постепенно становятся сами себе агрономами, а также зоотехниками и ветеринарами.

Отец, чтобы быть в курсе современных тенденций, откликается на все приглашения участвовать в семинарах, тренингах, презентациях, во встречах в любом уголке Казахстана.

– Хочу лично увидеть, как работают успешные хозяйства. Беру с них пример. Заметив полезное новшество, записываю телефон и еду еще раз к передовикам. И детей с собой привожу, чтобы они видели, каким должен быть результат, к чему нужно стремиться, – добавляет Торегали Булекович.

В семье сразу договорились, что к земле будут относиться бережно. Потому соблюдают сево­оборот, дают полю «отдышаться», не применяют неорганических удобрений, чтобы не портить качество почвы. Естественно, экологичный подход затратный, зато результат замечательный.

Хозяйство специализируется на выращивании зерновых и кормовых культур, разводит КРС молочного направления. Благодаря господдержке провели электролинию, установили трансформатор, насосную станцию. В этом году в виде эксперимента на 20 га посеяли картофель сорта «гала». Получив с гектара в среднем по 15–20 тонн, решили, что территорию огорода нужно увеличить в два раза.

Арбузы также порадовали. На сбор урожая привлекли местных женщин, на сезонной работе трудятся шестеро мужчин из Узбекистана, набранных по квоте. В планах на следующий год апробировать на пяти гектарах морковь и свеклу.

В этом году ТОО «KMJ AgroInvest Company» с 600 га получило в среднем по 12 цент­неров с гектара пшеницы и по 13 – ячменя. И в этом случае сказалась поддержка государства, в уборочную страду воспользовались льготами на дизельное топливо. В планах расширить посевы пшеницы до тысячи га.

С 2017 года здесь также занимаются животноводством. В хозяйстве свыше 100 лошадей и 300 белоголовых и красностепных коров. Стадо намерены довести до 500 голов, так как есть спрос на молоко и мясо.

На следующий год запланирован закуп 100 белоголовых казахских коров для откорма и продажи живьем. В хозяйстве также разводят овец и коз.

В планах создание откормочной площадки, убойного цеха. Строится зернохранилище, предстоит расширить хранилище овощей, которое оснастят современным оборудованием, чтобы применять новые технологии. Также появятся на огороде дождевальные установки.

Семейное дело постепенно набирает обороты. Отцовский прогноз оказался верным.

#налоги #сельское хозяйство #господдержка #законы #КРС

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