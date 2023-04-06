Бывший вице-министр Шкарупа недоволен размером компенсации за незаконное уголовное преследование

10 млн тенге отсудил у Министерства финансов Казахстана бывший вице-министр энергетики и экс-замакима Карагандинской области Анатолий Шкарупа. Он прокомментировал решение суда по компенсации, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: primeminister.kz

Решение о взыскании компенсации в его пользу 5 апреля вынес районный суд Астаны. Оно еще не вступило в силу.

Напомним, Анатолия Шкарупу обвиняли в хищении денег, выделенных на установку счетчиков тепла в многоэтажных домах города Сарани. Его арестовали в ноябре 2018 года.

В апреле 2019 года начался суд. А в июне 2020 года экс-госслужащего освободили из СИЗО и отправили под домашний арест. В общей сложности в изоляции от общества он провел более двух лет.

Суд Караганды, который вынес оправдательный приговор, признал право Анатолия Шкарупы на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями следственных органов. Тот воспользовался им спустя 2 года, подав иск о компенсации морального вреда в столичный райсуд.

Однако решение его не устроило. Поскольку суд снизил размер компенсации за моральные страдания, которые экс-госслужащий испытал будучи обвиненным в коррупции и лишенным свободы.

«Я считаю решение суда издевательством», – прокомментировал Анатолий Шкарупа.